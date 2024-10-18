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Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин

Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин

Киев  •  УНН

18 октября 2024, 11:22  •  11108 просмотра

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Директор КНИИСЭ Александр Рувин сообщил, что во всех типах российского оружия обнаружено значительное количество западных компонентов. Украинская сторона предоставила детальные отчеты об этом иностранным партнерам для усиления санкций.

Все типы оружия, которым враг атакует Украину на 70% и более состоят из компонентов иностранного производства. О каких именно комплектующих идет речь, и что должны сделать страны Запада для усиления контроля за соблюдением санкций против рф - об этом рассказал директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин в комментарии УНН.

В частности, о западных компонентах во вражеском оружии и необходимости перекрытия каналов их поставок в рф шла речь во время встреч Александра Рувина с представителями конгресса США, а также аналитиками Американского центра стратегических и международных исследований.

Украинская сторона предоставила подробные отчеты о российском вооружении, содержащем иностранные компоненты, с целью усиления глобальной координации усилий по предотвращению поставок технологий двойного назначения в россию

- рассказал директор КНИИСЭ.

Он добавил, что среди технологических деталей западного производства, которые специалисты идентифицируют в российском оружии, преобладают системы полета, навигации, корректировки, питания.

По словам Рувина  взаимодействие с европейскими экспертными лабораториями, контакты в рамках Европейской сети судебно-экспертных учреждений  и дипломатическими миссиями важно для дальнейшего усиления санкционного давления на производителей, технологии которых россия использует в своем оружии, при этом сами производители часто об этом не знают.

"Мы постоянно работаем над обеспечением надежной доказательной базы по российским военным преступлениям. Ракетные атаки приводят к необратимым последствиям, которые, к сожалению, часто уносят жизни украинцев. Информация, которую готовит Институт становится основой для украинской стороны чтобы информировать иностранные правительства обо всех обстоятельствах. Эта информация также находит свое отражение в мировых медиа. Важно, чтобы наши партнеры знали, насколько широко россия использует компоненты, которые не являются ее собственного производства. Несмотря на уже более года войны, иностранных партнеров до сих пор удивляют объемы импортных составляющих в российском арсенале. Это еще раз доказывает необходимость глобальных усилий для сдерживания таких тенденций, контроля за компонентами двойного назначения и усиления санкций", - подытожил Александр Рувин.

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Захар Подкидышев

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