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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне устанавливают Starlink на "шахеды" - в КНИИСЭ объяснили для чего

россияне устанавливают Starlink на "шахеды" - в КНИИСЭ объяснили для чего

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 11:16  •  5650 просмотра

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Эксперты КНИИСЭ объяснили, что россияне могут использовать Starlink на ударных беспилотниках для улучшения координации во время атак. Также отмечены изменения в системе наведения и взрывной части «шахедов».

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз считают, что россияне могут устанавливать Starlink на ударные беспилотники для того, чтобы улучшить координацию между ними во время атаки. Так в сюжете программы "Факты" они прокомментировали информацию о том, что враг уже начал устанавливать на "шахеды" системы связи от Илона Маска, пишет УНН.

Эксперты отмечают, что разнообразными способами пытаются повысить эффективность своих ударных беспилотников.

"Starlink может быть передающей станцией для других "шахедов", получать сигнал и налаживать сеть между беспилотниками, или создать канал обратной связи и превратить дрон в разведывательное средство.

Также во время исследований "шахедов" мы видим изменения в системе наведения, в системе координат. Если была четырехканальная антенна, то теперь есть информация, что начали использовать 16-канальную антенну. Защита от средств радиоэлектронной борьбы от помех дополнительным блоком российского производства. Система снимает сигнал со спутника выводит туда куда надо", - рассказывают эксперты.

Также эксперты отмечают, что произошли изменения и во взрывной части "шахедов". Если в дронах иранского производства она была снарядного типа, то в беспилотниках, которые собирают в рф, она взрывается как малая авиационная бомба.

Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института Александр Рувин сообщил, что в БПЛА, которыми враг атакует Украину возросло количество компонентов, произведенных в Китае.

"В последнее время относительно китайского производства несколько увеличилось вспомогательных компонентов в российском оружии - это микросхемы, микроконтроллеры, переключатели, регуляторы, конденсаторы, сервоприводы и тому подобное. Экспертам Института удалось идентифицировать более сотни исключительно китайских компонентов - это около 50 установленных производителей", - рассказал Рувин.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

ВойнаТехнологии
khesa-shakhed-136Шахед-136
ilon-maskЭлон Маск
kitaiКитай
ukrainaУкраина
iranИран