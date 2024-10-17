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росіяни встановлюють Starlink на "шахеди" – в КНДІСЕ пояснили для чого

Київ • УНН

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Експерти КНДІСЕ пояснили, що росіяни можуть використовувати Starlink на ударних безпілотниках для покращення координації під час атак. Також відзначено зміни в системі наведення та вибуховій частині "шахедів".

росіяни встановлюють Starlink на "шахеди" – в КНДІСЕ пояснили для чого

Фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз вважають, що росіяни можуть встановлювати Starlink на ударні безпілотники для того, щоб покращити координацію між ними під час атаки. Так в сюжеті програми "Факти" вони прокоментували інформацію про те, що ворог вже почав встановлювати на "шахеди" системи зв’язку від Ілона Маска, пише УНН.

Експерти зазначають, що різноманітними способами намагаються підвищити ефективність своїх ударних безпілотників.

"Starlink може бути передавальною станцією для інших "шахедів", отримувати сигнал і налагоджувати мережу між безпілотниками, або створити канал зворотного зв’язку і перетворити дрон у розвідувальний засіб.

Також під час досліджень "шахедів" ми бачимо зміни в системі наведення, в системі координат. Якщо була чотириканальна антена, то тепер є інформація, що почали використовувати 16-канальну антену. Захист від засобів радіоелектронної боротьби від перешкод додатковим блоком російського виробництва. Система знімає сигнал з супутника виводить туди куди треба", - розповідають експерти.

Також експерти зазначають, що відбулися зміни і у вибуховій частині "шахедів". Якщо в дронах іранського виробництва вона була снарядного типу, то у безпілотниках, які збирають в рф, вона вибухає як мала авіаційна бомба.

Додатково

Директор Київського науково-дослідного інституту Олександр Рувін повідомив, що у БПЛА, якими ворог атакує Україну зросла кількість компонентів вироблених у Китаї.

"Останнім часом щодо китайського виробництва дещо побільшало допоміжних компонентів у російській зброї – це мікросхеми, мікроконтролери, перемикачі, регулятори, конденсатори, сервоприводи тощо. Експертам Інституту вдалося ідентифікувати понад сотню виключно китайських компонентів – це близько 50 встановлених виробників", - розповів Рувін.

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