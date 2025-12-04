білоруський завод посуду "Сантекс" постачає росії ударні дрони в обхід санкцій – ЗМІ

гомельський завод посуду "Сантекс" допомагає росії обходити міжнародні санкції, здійснюючи постачання безпілотників для армії рф. Про це йдеться у розслідуванні "білоруського розслідувального центру", повідомляє Meduza, пише УНН.

Деталі

Журналісти, проаналізувавши митну документацію підприємства, виявили, що протягом 2022–2023 років "Сантекс" реекспортував до росії 309 дронів китайської фірми DJI на загальну суму 2 мільйони доларів.

Серед клієнтів білоруського заводу фігурує російська компанія "рустакт", відома виробництвом дронів-камікадзе. Як зазначають розслідувачі, "рустакт" використовує імпортовані в обхід санкцій електронні компоненти, зокрема ті, що постачаються через подібні схеми.

