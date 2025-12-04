білоруський завод посуду "Сантекс" постачає росії ударні дрони в обхід санкцій – ЗМІ

$42.200.13
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
15:01 • 12877 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
12:31 • 15741 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
12:12 • 27790 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:01 • 17419 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
4 грудня, 11:24 • 18681 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
4 грудня, 09:37 • 18769 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
3 грудня, 23:09 • 27504 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56 • 45181 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 36412 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році
Сутички у санаторії "Жовтень" під Києвом: до чого тут бізнесмен Кауфман
"Чорна п'ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет
Макрон попередив, що США можуть "зрадити" Україну - ЗМІ оприлюднили злив розмови лідерів ЄС
"Після Миколая": в Укренерго дали прогноз щодо скорочення відключень
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Ексклюзив
15:01 • 12877 перегляди
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет12:21 • 19753 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
Ексклюзив
12:12 • 27790 перегляди
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto4 грудня, 06:30 • 38233 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення3 грудня, 13:24 • 65038 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кір Стармер
Дональд Туск
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Бельгія
Чернігів
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білого
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбу
білоруський завод посуду "Сантекс" постачає росії ударні дрони в обхід санкцій – ЗМІ

Київ • УНН

 • 40 перегляди

білоруський завод, який виготовляє посуд, в обхід європейських санкцій постачав протягом кількох років безпілотники до росії.

білоруський завод посуду "Сантекс" постачає росії ударні дрони в обхід санкцій – ЗМІ

гомельський завод посуду "Сантекс" допомагає росії обходити міжнародні санкції, здійснюючи постачання безпілотників для армії рф. Про це йдеться у розслідуванні "білоруського розслідувального центру", повідомляє Meduza, пише УНН.

Деталі

Журналісти, проаналізувавши митну документацію підприємства, виявили, що протягом 2022–2023 років "Сантекс" реекспортував до росії 309 дронів китайської фірми DJI на загальну суму 2 мільйони доларів.

Німеччина розслідує продаж елітних авто до росії на 10 млн євро в обхід санкцій03.12.25, 05:56 • 6736 переглядiв

Серед клієнтів білоруського заводу фігурує російська компанія "рустакт", відома виробництвом дронів-камікадзе. Як зазначають розслідувачі, "рустакт" використовує імпортовані в обхід санкцій електронні компоненти, зокрема ті, що постачаються через подібні схеми.

Офшорні схеми: як компанія з російським слідом AAL Group Ltd легалізувалася в ОАЕ і отримала доступ до українських вертольотів06.11.25, 11:50 • 48734 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Санкції
Техніка
Війна в Україні
Німеччина
Об'єднані Арабські Емірати
Україна