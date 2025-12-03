Німеччина розслідує продаж елітних авто до росії на 10 млн євро в обхід санкцій
Київ • УНН
Прокуратура Мюнхена розслідує справу щодо бізнесменів, які незаконно продали 50 люксових автомобілів до росії на понад 10 мільйонів євро. Ці авто, включаючи броньований Mercedes, могли бути призначені для російської еліти.
У Німеччині розпочато розслідування проти підприємців, які могли незаконно продати до росії 50 автомобілів люкс-класу на понад 10 млн євро, обминаючи санкції ЄС, запроваджені після вторгнення росії в Україну. Про це інформує УНН з посиланням на DW.
Деталі
Прокуратура Мюнхена відкрила розслідування щодо кількох бізнесменів, які, ймовірно, брали участь у продажу та ввезенні до росії 50 автомобілів преміум-класу на суму понад 10 млн євро. У прокуратурі зазначили, що такі авто "зазвичай використовуються представниками російської політичної та економічної еліти".
В одному з випадків йдеться про броньований Mercedes вартістю 650 000 євро. У документах країною призначення, зокрема, був указаний Казахстан
Санкції ЄС проти москви були запроваджені після військового вторгнення в Україну у 2022 році. Одна лише прокуратура Мюнхена розслідує від 200 до 300 справ, пов’язаних з обходом обмежень. Серед них трапляються й зовсім дрібні випадки - наприклад, поштові посилки, відправлені родичам до росії.
Нагадаємо
У Польщі Центральне бюро розслідувань ліквідувало злочинне угруповання, яке займалося незаконною торгівлею розкішними автомобілями. Майже 600 автомобілів було незаконно переправлено до росії та білорусі, а компанії отримали понад 40 мільйонів злотих неправомірного відшкодування ПДВ.
