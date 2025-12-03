$42.340.08
49.310.42
ukenru
03:01 • 1298 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
23:38 • 4470 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
22:18 • 9474 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
2 грудня, 12:35 • 22372 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 59209 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
2 грудня, 11:33 • 43744 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
2 грудня, 10:36 • 35255 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
2 грудня, 10:08 • 32465 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 58291 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 54884 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Німеччина розслідує продаж елітних авто до росії на 10 млн євро в обхід санкцій

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Прокуратура Мюнхена розслідує справу щодо бізнесменів, які незаконно продали 50 люксових автомобілів до росії на понад 10 мільйонів євро. Ці авто, включаючи броньований Mercedes, могли бути призначені для російської еліти.

Німеччина розслідує продаж елітних авто до росії на 10 млн євро в обхід санкцій

У Німеччині розпочато розслідування проти підприємців, які могли незаконно продати до росії 50 автомобілів люкс-класу на понад 10 млн євро, обминаючи санкції ЄС, запроваджені після вторгнення росії в Україну. Про це інформує УНН з посиланням на DW.

Деталі

Прокуратура Мюнхена відкрила розслідування щодо кількох бізнесменів, які, ймовірно, брали участь у продажу та ввезенні до росії 50 автомобілів преміум-класу на суму понад 10 млн євро. У прокуратурі зазначили, що такі авто "зазвичай використовуються представниками російської політичної та економічної еліти".

В одному з випадків йдеться про броньований Mercedes вартістю 650 000 євро. У документах країною призначення, зокрема, був указаний Казахстан

- повідомляє DW.

Санкції ЄС проти москви були запроваджені після військового вторгнення в Україну у 2022 році. Одна лише прокуратура Мюнхена розслідує від 200 до 300 справ, пов’язаних з обходом обмежень. Серед них трапляються й зовсім дрібні випадки - наприклад, поштові посилки, відправлені родичам до росії. 

Нагадаємо

У Польщі Центральне бюро розслідувань ліквідувало злочинне угруповання, яке займалося незаконною торгівлею розкішними автомобілями. Майже 600 автомобілів було незаконно переправлено до росії та білорусі, а компанії отримали понад 40 мільйонів злотих неправомірного відшкодування ПДВ.

Lego визнала продаж конструкторів у рф в обхід санкцій та вживає заходів - ЗМІ01.11.25, 20:08 • 5350 переглядiв

Віта Зеленецька

Кримінал та НПНовини Світу
Санкції
Війна в Україні
Білорусь
Мюнхен
Німеччина
Україна
Казахстан
Польща