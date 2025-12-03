Німеччина розслідує продаж елітних авто до росії на 10 млн євро в обхід санкцій

У Німеччині розпочато розслідування проти підприємців, які могли незаконно продати до росії 50 автомобілів люкс-класу на понад 10 млн євро, обминаючи санкції ЄС, запроваджені після вторгнення росії в Україну. Про це інформує УНН з посиланням на DW.

Деталі

Прокуратура Мюнхена відкрила розслідування щодо кількох бізнесменів, які, ймовірно, брали участь у продажу та ввезенні до росії 50 автомобілів преміум-класу на суму понад 10 млн євро. У прокуратурі зазначили, що такі авто "зазвичай використовуються представниками російської політичної та економічної еліти".

В одному з випадків йдеться про броньований Mercedes вартістю 650 000 євро. У документах країною призначення, зокрема, був указаний Казахстан - повідомляє DW.

Санкції ЄС проти москви були запроваджені після військового вторгнення в Україну у 2022 році. Одна лише прокуратура Мюнхена розслідує від 200 до 300 справ, пов’язаних з обходом обмежень. Серед них трапляються й зовсім дрібні випадки - наприклад, поштові посилки, відправлені родичам до росії.

Нагадаємо

У Польщі Центральне бюро розслідувань ліквідувало злочинне угруповання, яке займалося незаконною торгівлею розкішними автомобілями. Майже 600 автомобілів було незаконно переправлено до росії та білорусі, а компанії отримали понад 40 мільйонів злотих неправомірного відшкодування ПДВ.

