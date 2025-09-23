У Польщі викрили злочинну групу, яка переправила майже 600 елітних авто до росії та білорусі

У Польщі Центральне бюро розслідувань (CBŚP) ліквідувало злочинне угруповання, яке торгувало розкішними автомобілями. Внаслідок злочинної діяльності близько 600 автомобілів було незаконно переправлено до росії та білорусі, пише УНН з посиланням на офіційний сайт Центрального бюро розслідувань.

Деталі

Співробітники Центрального бюро розслідувань поліції під наглядом Регіональної прокуратури в Любліні затримали 20 осіб, підозрюваних в участі в організованому злочинному угрупованні. Угруповання діяло в кількох європейських країнах, займаючись фіктивною торгівлею розкішними автомобілями та шахрайством з ПДВ. Всупереч санкціям ЄС, майже 600 автомобілів було відправлено до росії та білорусі.

Розслідування стосується діяльності злочинного угруповання, яке керувало бізнесом з 2021 по 2025 рік, охоплюючи Польщу, Чехію, Литву, Німеччину та інші європейські країни. Його учасники використовували так звані "прикриття", створюючи компанії та підприємства для розширення ланцюжків транзакцій та приховування своєї злочинної діяльності.

Угруповання купувало розкішні автомобілі у автосалонів, включаючи такі бренди, як BMW, Mercedes, Porsche, Lexus та Range Rover. Потім автомобілі перепродавали іншим організаціям та доставляли покупцям у країнах ЄС. Звідти їх транспортували назад до Польщі та зрештою продавали – з порушенням санкцій – росії та білорусі, переважно через білоруські, азербайджанські та казахстанські компанії.

За даними слідства, в результаті цієї операції до росії було незаконно перевезено близько 600 автомобілів класу люкс. Компанії, контрольовані членами групи, отримали неправомірне відшкодування ПДВ на суму понад 40 мільйонів злотих.

У другій половині вересня співробітники Центрального бюро розслідувань поліції (ЦБРП) затримали 20 осіб. Прокурор Регіональної прокуратури в Любліні звинуватив їх, серед іншого, в участі в організованій злочинній групі, виписці фіктивних рахунків-фактур з ПДВ на суму понад 17 мільйонів злотих, відмиванні грошей та обході санкцій, накладених на росію та білорусь.

Трьом підозрюваним було пред'явлено звинувачення в керівництві групою. За клопотанням прокуратури Люблін-Заходський районний суд взяв двох членів групи під варту на три місяці.

Під час операції слідчі вилучили активи, зокрема розкішні годинники, ювелірні вироби та готівку в різних валютах. Генеральний інспектор фінансової інформації також заморозив кошти на банківських рахунках підозрюваних – загалом понад 10 мільйонів злотих.

Злочини, висунуті проти членів групи, деякі з яких кваліфікуються як тяжкі злочини, передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років та значні штрафи.

Доповнення

