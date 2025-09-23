У Польщі викрили злочинну групу, яка переправила майже 600 елітних авто до росії та білорусі

$41.380.13
48.730.31
ukenru
Ексклюзив
12:09 • 5742 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
11:29 • 7722 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 30904 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 29114 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 31039 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 45993 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 47219 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 43769 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 68488 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 70103 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3м/с
50%
751мм
Популярнi новини
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання07:45 • 25503 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto08:45 • 21869 перегляди
Внутрішній конфлікт у "Слузі народу": Зеленський критикує законодавців та журналістів - Politico09:15 • 8984 перегляди
Китайське судно тричі заходило до окупованого Севастополя, порушуючи заборону - FTPhoto10:03 • 12580 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати10:33 • 9170 перегляди
Публікації
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Ексклюзив
12:09 • 5766 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати10:33 • 9512 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto08:45 • 22138 перегляди
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання07:45 • 25773 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів23 вересня, 05:00 • 30915 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Метте Фредеріксен
Роберт Френсіс Кеннеді-молодший
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Естонія
Данія
Реклама
УНН Lite
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови12:00 • 1998 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 69671 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 32833 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 48477 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 99938 перегляди
Актуальне
МіГ-31
Financial Times
Безпілотний літальний апарат
Facebook
Х-47М2 «Кинджал»

У Польщі викрили злочинну групу, яка переправила майже 600 елітних авто до росії та білорусі

Київ • УНН

 • 296 перегляди

У Польщі Центральне бюро розслідувань ліквідувало злочинне угруповання, яке займалося незаконною торгівлею розкішними автомобілями. Майже 600 автомобілів було незаконно переправлено до росії та білорусі, а компанії отримали понад 40 мільйонів злотих неправомірного відшкодування ПДВ.

У Польщі викрили злочинну групу, яка переправила майже 600 елітних авто до росії та білорусі

У Польщі Центральне бюро розслідувань (CBŚP) ліквідувало злочинне угруповання, яке торгувало розкішними автомобілями. Внаслідок злочинної діяльності близько 600 автомобілів було незаконно переправлено до росії та білорусі, пише УНН з посиланням на офіційний сайт Центрального бюро розслідувань.

Деталі

Співробітники Центрального бюро розслідувань поліції під наглядом Регіональної прокуратури в Любліні затримали 20 осіб, підозрюваних в участі в організованому злочинному угрупованні. Угруповання діяло в кількох європейських країнах, займаючись фіктивною торгівлею розкішними автомобілями та шахрайством з ПДВ. Всупереч санкціям ЄС, майже 600 автомобілів було відправлено до росії та білорусі.

Розслідування стосується діяльності злочинного угруповання, яке керувало бізнесом з 2021 по 2025 рік, охоплюючи Польщу, Чехію, Литву, Німеччину та інші європейські країни. Його учасники використовували так звані "прикриття", створюючи компанії та підприємства для розширення ланцюжків транзакцій та приховування своєї злочинної діяльності.

Угруповання купувало розкішні автомобілі у автосалонів, включаючи такі бренди, як BMW, Mercedes, Porsche, Lexus та Range Rover. Потім автомобілі перепродавали іншим організаціям та доставляли покупцям у країнах ЄС. Звідти їх транспортували назад до Польщі та зрештою продавали – з порушенням санкцій – росії та білорусі, переважно через білоруські, азербайджанські та казахстанські компанії.

За даними слідства, в результаті цієї операції до росії було незаконно перевезено близько 600 автомобілів класу люкс. Компанії, контрольовані членами групи, отримали неправомірне відшкодування ПДВ на суму понад 40 мільйонів злотих.

Під Любліном у Польщі виявили імовірні уламки ракети19.09.25, 09:19 • 2905 переглядiв

У другій половині вересня співробітники Центрального бюро розслідувань поліції (ЦБРП) затримали 20 осіб. Прокурор Регіональної прокуратури в Любліні звинуватив їх, серед іншого, в участі в організованій злочинній групі, виписці фіктивних рахунків-фактур з ПДВ на суму понад 17 мільйонів злотих, відмиванні грошей та обході санкцій, накладених на росію та білорусь.

Трьом підозрюваним було пред'явлено звинувачення в керівництві групою. За клопотанням прокуратури Люблін-Заходський районний суд взяв двох членів групи під варту на три місяці.

Під час операції слідчі вилучили активи, зокрема розкішні годинники, ювелірні вироби та готівку в різних валютах. Генеральний інспектор фінансової інформації також заморозив кошти на банківських рахунках підозрюваних – загалом понад 10 мільйонів злотих.

Злочини, висунуті проти членів групи, деякі з яких кваліфікуються як тяжкі злочини, передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років та значні штрафи.

Доповнення

Сьогодні, 21 вересня у Польщі знайшли уламки об'єктів, схожих на безпілотники. До поліції надійшли повідомлення про знахідки відразу з трьох воєводств.

Павло Зінченко

Кримінал та НПНовини Світу
Porsche
Білорусь
Європейський Союз
Азербайджан
Литва
Чехія
Німеччина
Казахстан
Польща