Під Любліном у Польщі виявили імовірні уламки ракети

Ексклюзив
06:26 • 204 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 22681 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 46690 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 33154 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 43750 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 58672 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
18 вересня, 09:29 • 27796 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
18 вересня, 08:50 • 23168 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 40675 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
18 вересня, 06:08 • 16964 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
Теги
Автори
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Популярнi новини
Лінія безпеки Польщі проходить по лінії фронту між Україною та рф - міністр оборони Косіняк-Камиш18 вересня, 20:47 • 6260 перегляди
ЄС розглядає "репараційний кредит" для України з заморожених активів рф в обхід Угорщини - Reuters18 вересня, 22:18 • 3650 перегляди
Київ під атакою ворожих дронів: у столиці гучні вибухи18 вересня, 22:29 • 9882 перегляди
Уламки ворожого БпЛА впали у кількох районах Києва, пошкоджено тролейбусну мережу18 вересня, 23:21 • 27731 перегляди
"Лицемірна істота": Яніна Соколова відреагувала на заяву Харчишина про розрив стосунків19 вересня, 00:25 • 19714 перегляди
Публікації
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Ексклюзив
06:26 • 204 перегляди
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?18 вересня, 11:39 • 34606 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 58671 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронтPhoto18 вересня, 08:58 • 40392 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 40675 перегляди
УНН Lite
Які светри обов’язково мати в осінньо-зимовому гардеробі 2025: радить Андре Тан18 вересня, 18:24 • 12152 перегляди
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту18 вересня, 05:59 • 31840 перегляди
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою17 вересня, 18:36 • 30767 перегляди
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17 вересня, 17:52 • 30640 перегляди
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17 вересня, 17:24 • 28878 перегляди
Під Любліном у Польщі виявили імовірні уламки ракети

Київ • УНН

 294 перегляди

У Люблінському воєводстві Польщі знайдено уламки ракети, імовірно використаної для збиття безпілотника. Військова поліція проводить операцію в Хоїнах, ретельний огляд місця події заплановано на 19 вересня.

Під Любліном у Польщі виявили імовірні уламки ракети

У Люблінському воєводстві у Польщі, попередньо, виявлено уламки ракети, імовірно використаної для збиття безпілотника, повідомляє RMF24, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, про знахідку в поліцію повідомив житель села менш ніж за 30 кілометрів від Любліна. Як стало відомо у п'ятницю вранці кореспонденту RMF FM, щойно прибули співробітники поліції, вони викликали військових.

Військова поліція оголосила до опівночі про проведення операції в Хоїнах Люблінського воєводства.

Військова поліція проводить операцію у місцевості Хоїни Люблінського воєводства, де можуть бути виявлені уламки ракети, імовірно використаної для збиття безпілотника

- ідеться в уривку з повідомлення, опублікованого в соціальних мережах військової поліції країни.

"Ретельний огляд місця події буде проведено 19 вересня", - оголосила військова поліція. 

Доповнення

У ніч з 9 на 10 вересня під час нічної атаки рф на Україну повітряний простір Польщі неодноразово порушувався безпілотниками. Було вжито заходів захисту. Безпілотники, які становили безпосередню загрозу, були збиті польською та союзницькою авіацією. Це перший випадок у сучасній історії Польщі, коли польські ВПС застосували зброю у повітряному просторі країни.

Юлія Шрамко

Новини Світу
Державний кордон України
Люблін
Україна
Польща