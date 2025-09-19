Під Любліном у Польщі виявили імовірні уламки ракети
Київ • УНН
У Люблінському воєводстві Польщі знайдено уламки ракети, імовірно використаної для збиття безпілотника. Військова поліція проводить операцію в Хоїнах, ретельний огляд місця події заплановано на 19 вересня.
Деталі
Як повідомляється, про знахідку в поліцію повідомив житель села менш ніж за 30 кілометрів від Любліна. Як стало відомо у п'ятницю вранці кореспонденту RMF FM, щойно прибули співробітники поліції, вони викликали військових.
Військова поліція оголосила до опівночі про проведення операції в Хоїнах Люблінського воєводства.
Військова поліція проводить операцію у місцевості Хоїни Люблінського воєводства, де можуть бути виявлені уламки ракети, імовірно використаної для збиття безпілотника
"Ретельний огляд місця події буде проведено 19 вересня", - оголосила військова поліція.
Доповнення
У ніч з 9 на 10 вересня під час нічної атаки рф на Україну повітряний простір Польщі неодноразово порушувався безпілотниками. Було вжито заходів захисту. Безпілотники, які становили безпосередню загрозу, були збиті польською та союзницькою авіацією. Це перший випадок у сучасній історії Польщі, коли польські ВПС застосували зброю у повітряному просторі країни.