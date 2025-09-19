Під Любліном у Польщі виявили імовірні уламки ракети

У Люблінському воєводстві у Польщі, попередньо, виявлено уламки ракети, імовірно використаної для збиття безпілотника, повідомляє RMF24, пише УНН.

Як повідомляється, про знахідку в поліцію повідомив житель села менш ніж за 30 кілометрів від Любліна. Як стало відомо у п'ятницю вранці кореспонденту RMF FM, щойно прибули співробітники поліції, вони викликали військових.

Військова поліція оголосила до опівночі про проведення операції в Хоїнах Люблінського воєводства.

Військова поліція проводить операцію у місцевості Хоїни Люблінського воєводства, де можуть бути виявлені уламки ракети, імовірно використаної для збиття безпілотника