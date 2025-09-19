Под Люблином в Польше обнаружены вероятные обломки ракеты
Киев • УНН
В Люблинском воеводстве Польши найдены обломки ракеты, предположительно использованной для сбития беспилотника. Военная полиция проводит операцию в Хоинах, тщательный осмотр места происшествия запланирован на 19 сентября.
В Люблинском воеводстве в Польше, предварительно, обнаружены обломки ракеты, предположительно использованной для сбития беспилотника, сообщает RMF24, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, о находке в полицию сообщил житель села менее чем в 30 километрах от Люблина. Как стало известно в пятницу утром корреспонденту RMF FM, как только прибыли сотрудники полиции, они вызвали военных.
Военная полиция объявила до полуночи о проведении операции в Хоинах Люблинского воеводства.
Военная полиция проводит операцию в местности Хоины Люблинского воеводства, где могут быть обнаружены обломки ракеты, предположительно использованной для сбития беспилотника
"Тщательный осмотр места происшествия будет проведен 19 сентября", - объявила военная полиция.
Дополнение
В ночь с 9 на 10 сентября во время ночной атаки рф на Украину воздушное пространство Польши неоднократно нарушалось беспилотниками. Были приняты меры защиты. Беспилотники, представлявшие непосредственную угрозу, были сбиты польской и союзнической авиацией. Это первый случай в современной истории Польши, когда польские ВВС применили оружие в воздушном пространстве страны.