Под Люблином в Польше обнаружены вероятные обломки ракеты

В Люблинском воеводстве в Польше, предварительно, обнаружены обломки ракеты, предположительно использованной для сбития беспилотника, сообщает RMF24, пишет УНН.

Как сообщается, о находке в полицию сообщил житель села менее чем в 30 километрах от Люблина. Как стало известно в пятницу утром корреспонденту RMF FM, как только прибыли сотрудники полиции, они вызвали военных.

Военная полиция объявила до полуночи о проведении операции в Хоинах Люблинского воеводства.

