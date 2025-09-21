У Польщі виявили уламки дронів в трьох воєводствах
Київ • УНН
21 вересня у Польщі знайшли уламки об'єктів, схожих на безпілотники, у трьох воєводствах. Повідомлення надійшли з Бялогурського, Седльценського та Замойського повітів.
Сьогодні, 21 вересня у Польщі знайшли уламки об'єктів, схожих на безпілотники. До поліції надійшли повідомлення про знахідки відразу з трьох воєводств, передає УНН.
Сьогодні вранці після 9:00 чоловік помітив залишки об'єкта, схожого на безпілотник, у лісі у Бялогурському повіті. Найближчі будинки в Бялогурі знаходяться приблизно в 6 км. Співробітники поліції заблокували об'єкт та місце його виявлення. Інші відомства, включаючи військову поліцію та районну прокуратуру в Груйці, були повідомлені
Також згодом в поліції повідомили про ідентичну знахідку в Водино Седльценського повіту Мазовецького воєводства.
Сьогодні, близько 9-ї ранку в місті Водино Седльценського повіту, грибники виявили в лісі, приблизно за 1 км від будівель, частини об'єкта, схожого на дрон
Поліція Любліна повідомляла, що сьогодні, близько 10:00 ранку, у місті Сульміца Замойського повіту, грибник виявив на землі об'єкт, схожий на дрон.
"Він знаходився в лісовій місцевості, приблизно за 1500 метрів від будівель. Поліція закріпила предмети та місце знахідки", - йдеться в повідомленні.
Західна розвідка не може визначити, чи були російські дрони над Польщею випадковістю - CNN19.09.25, 17:39 • 3730 переглядiв
Доповнення
17 вересня повідомлялося, що у польському селі Станіславка Замойського повіту, що на Люблінщині, місцеві мешканці виявили безпілотник, який, ймовірно, порушив повітряний простір Польщі. Це вже не перший випадок у регіоні після масованих атак росії на Україну.
В ніч на 10 вересня російські ударні безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі. Це сталося під час масованої повітряної атаки на Україну.