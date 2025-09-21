$41.250.00
У Польщі виявили уламки дронів в трьох воєводствах

Київ • УНН

 • 148 перегляди

21 вересня у Польщі знайшли уламки об'єктів, схожих на безпілотники, у трьох воєводствах. Повідомлення надійшли з Бялогурського, Седльценського та Замойського повітів.

У Польщі виявили уламки дронів в трьох воєводствах

Сьогодні, 21 вересня у Польщі знайшли уламки об'єктів, схожих на безпілотники. До поліції надійшли повідомлення про знахідки відразу з трьох воєводств, передає УНН.

Сьогодні вранці після 9:00 чоловік помітив залишки об'єкта, схожого на безпілотник, у лісі у Бялогурському повіті. Найближчі будинки в Бялогурі знаходяться приблизно в 6 км. Співробітники поліції заблокували об'єкт та місце його виявлення. Інші відомства, включаючи військову поліцію та районну прокуратуру в Груйці, були повідомлені

- йдеться в повідомленні головного управління воєводської поліції в Радомі.

Також згодом в поліції повідомили про ідентичну знахідку в Водино Седльценського повіту Мазовецького воєводства.

Сьогодні, близько 9-ї ранку в місті Водино Седльценського повіту, грибники виявили в лісі, приблизно за 1 км від будівель, частини об'єкта, схожого на дрон

Сьогодні, близько 9-ї ранку в місті Водино Седльценського повіту, грибники виявили в лісі, приблизно за 1 км від будівель, частини об'єкта, схожого на дрон

Поліція Любліна повідомляла, що сьогодні, близько 10:00 ранку, у місті Сульміца Замойського повіту, грибник виявив на землі об'єкт, схожий на дрон.

"Він знаходився в лісовій місцевості, приблизно за 1500 метрів від будівель. Поліція закріпила предмети та місце знахідки", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

17 вересня повідомлялося, що у польському селі Станіславка Замойського повіту, що на Люблінщині, місцеві мешканці виявили безпілотник, який, ймовірно, порушив повітряний простір Польщі. Це вже не перший випадок у регіоні після масованих атак росії на Україну.

В ніч на 10 вересня російські ударні безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі. Це сталося під час масованої повітряної атаки на Україну.

Анна Мурашко

Новини Світу
Білорусь
Люблін
Україна
Безпілотний літальний апарат
Польща