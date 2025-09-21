В Польше обнаружили обломки дронов в трех воеводствах

Сегодня, 21 сентября, в Польше нашли обломки объектов, похожих на беспилотники. В полицию поступили сообщения о находках сразу из трех воеводств, передает УНН.

Сегодня утром после 9:00 мужчина заметил остатки объекта, похожего на беспилотник, в лесу в Бялогурском уезде. Ближайшие дома в Бялогуре находятся примерно в 6 км. Сотрудники полиции заблокировали объект и место его обнаружения. Другие ведомства, включая военную полицию и районную прокуратуру в Груйце, были уведомлены - говорится в сообщении главного управления воеводской полиции в Радоме.

Также впоследствии в полиции сообщили об идентичной находке в Водино Седлецкого уезда Мазовецкого воеводства.

Сегодня, около 9 утра в городе Водино Седлецкого уезда, грибники обнаружили в лесу, примерно в 1 км от зданий, части объекта, похожего на дрон

Полиция Люблина сообщала, что сегодня, около 10:00 утра, в городе Сульмица Замойского уезда, грибник обнаружил на земле объект, похожий на дрон.

"Он находился в лесной местности, примерно в 1500 метрах от зданий. Полиция закрепила предметы и место находки", - говорится в сообщении.

Западная разведка не может определить, были ли российские дроны над Польшей случайностью - CNN

Дополнение

17 сентября сообщалось, что в польском селе Станиславка Замойского уезда, что на Люблинщине, местные жители обнаружили беспилотник, который, вероятно, нарушил воздушное пространство Польши. Это уже не первый случай в регионе после массированных атак России на Украину.

В ночь на 10 сентября российские ударные беспилотники залетели в воздушное пространство Польши. Это произошло во время массированной воздушной атаки на Украину.

