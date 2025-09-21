В Польше обнаружили обломки дронов в трех воеводствах

$41.250.00
48.780.00
ukenru
Эксклюзив
12:26 • 3010 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 11134 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
Эксклюзив
21 сентября, 05:00 • 24361 просмотра
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
20 сентября, 15:23 • 33732 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 47228 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 67296 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 77139 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 61057 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 56513 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 49691 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
3.9м/с
46%
755мм
Популярные новости
ISW: Путин через кремлевских инсайдеров пытается запугать Украину и Запад21 сентября, 04:19 • 16192 просмотра
Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера, День работников леса: что сегодня отмечают в мире и Украине21 сентября, 05:32 • 5982 просмотра
Оккупанты требуют уменьшить употребление украинского языка на временно оккупированных территориях - ЦНС21 сентября, 06:03 • 11052 просмотра
В сеть слили личные данные около 20 млн украинцев - нардеп Федиенко21 сентября, 06:10 • 16757 просмотра
Трамп думал, что остановить войну рф против Украины будет самой простой задачей21 сентября, 06:46 • 4776 просмотра
публикации
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
Эксклюзив
21 сентября, 05:00 • 24356 просмотра
Трамп установил "плату" в 100 тыс. долларов за рабочие визы США для иностранцев: преимущества, недостатки, подводные камни20 сентября, 18:15 • 26115 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака20 сентября, 08:41 • 67294 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto20 сентября, 04:00 • 77138 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 79837 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Джо Байден
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Государственная граница Украины
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 65989 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 79837 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 36455 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 37308 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 39183 просмотра
Актуальное
МиГ-31
ТикТок
Фокс Ньюс
Truth Social
Ми-8

В Польше обнаружили обломки дронов в трех воеводствах

Киев • УНН

 • 446 просмотра

21 сентября в Польше нашли обломки объектов, похожих на беспилотники, в трех воеводствах. Сообщения поступили из Бялогурского, Седльценского и Замойского повятов.

В Польше обнаружили обломки дронов в трех воеводствах

Сегодня, 21 сентября, в Польше нашли обломки объектов, похожих на беспилотники. В полицию поступили сообщения о находках сразу из трех воеводств, передает УНН.

Сегодня утром после 9:00 мужчина заметил остатки объекта, похожего на беспилотник, в лесу в Бялогурском уезде. Ближайшие дома в Бялогуре находятся примерно в 6 км. Сотрудники полиции заблокировали объект и место его обнаружения. Другие ведомства, включая военную полицию и районную прокуратуру в Груйце, были уведомлены

- говорится в сообщении главного управления воеводской полиции в Радоме.

Также впоследствии в полиции сообщили об идентичной находке в Водино Седлецкого уезда Мазовецкого воеводства.

Сегодня, около 9 утра в городе Водино Седлецкого уезда, грибники обнаружили в лесу, примерно в 1 км от зданий, части объекта, похожего на дрон

Сегодня, около 9 утра в городе Водино Седлецкого уезда, грибники обнаружили в лесу, примерно в 1 км от зданий, части объекта, похожего на дрон

Полиция Люблина сообщала, что сегодня, около 10:00 утра, в городе Сульмица Замойского уезда, грибник обнаружил на земле объект, похожий на дрон.

"Он находился в лесной местности, примерно в 1500 метрах от зданий. Полиция закрепила предметы и место находки", - говорится в сообщении.

Западная разведка не может определить, были ли российские дроны над Польшей случайностью - CNN19.09.25, 17:39 • 3732 просмотра

Дополнение

17 сентября сообщалось, что в польском селе Станиславка Замойского уезда, что на Люблинщине, местные жители обнаружили беспилотник, который, вероятно, нарушил воздушное пространство Польши. Это уже не первый случай в регионе после массированных атак России на Украину.

В ночь на 10 сентября российские ударные беспилотники залетели в воздушное пространство Польши. Это произошло во время массированной воздушной атаки на Украину.

https://unn.ua/news/rosiiski-drony-zaletily-u-polshchu-mistsevyi-aeroport-zakrytyi-cherez-nezaplanovanu-viiskovu-aktyvnist

Анна Мурашко

Новости Мира
Беларусь
Люблин
Украина
Беспилотный летательный аппарат
Польша