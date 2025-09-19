Західна розвідка не може визначити, чи були російські дрони над Польщею випадковістю - CNN

Винищувачі НАТО збили кілька російських безпілотників, пройшло вже більше тижня після тих подій, коли БпЛА рф порушили повітряний простір Польщі. Але навіть тепер американські та західні розвідувальні служби не можуть дійти висновку, чи було це випадковістю, чи навмисною перевіркою оборони альянсу. Про це йдеться у матеріалі CNN, пише УНН.

Деталі

Попри різні думки та висловлювання, західні експерти та розвідка в один голос констатують, що кремль готовий ризикувати та загострює свої воєнізовані настрої і провокувати НАТО.

Це не означає, що це не небезпечно. Безумовно, щось змінилося в тому, як кремль думає про свою толерантність до ризику при нападі – наголосив високопоставлений чиновник західної розвідки.

Україна та Польща одразу заявили, що дрони були запущені навмисно. У Варшаві навіть відреагували на слова Дональда Трампа, який припустив, що це "могла бути помилка". Прем’єр Польщі Дональд Туск різко відповів: "Ми знаємо", що це не випадковість.

У своєму матеріалі CNN зазначає, що водночас у США та серед союзників зараз точиться дискусія. Один американський військовий чиновник вважає ймовірність навмисності "50 на 50". Інші натякають, що дрони могли просто втратити сигнал GPS через українські глушники.

У нас просто немає достатньої кількості розвідувальних даних у будь-якому разі – визнав ще один співрозмовник CNN у США.

Експерти особливо підкреслили те, що російські війська часто використовують муляжі, щоб вичисляти та виснажувати протиповітряну оборону. Тому ймовірно, що вторгнення в польський простір було не тестом оборони НАТО, а побічним ефектом масованих атак по Україні. Але не всі дотримуються саме такої думки. Один американський військовий чиновник і представник Конгресу заявили CNN, що це виглядало "навмисно".

Значно ускладнилась ситуація для аналізу подій ще й тоді, коли недавно безпілотник залетів на територію Румунії, яка також є членом НАТО.

Це баланс. Чи ми ігноруємо це, чи вважаємо, що це значна ескалація в тому сенсі, що росія зараз безпосередньо досліджує протиповітряну оборону своїх потенційних супротивників? – зазначив Семюел Бендетт, експерт з російських військових технологій.

Нагадаємо

У ніч з 9 на 10 вересня під час нічної атаки рф на Україну повітряний простір Польщі неодноразово порушувався безпілотниками. Було вжито заходів захисту. Безпілотники, які становили безпосередню загрозу, були збиті польською та союзницькою авіацією. Це перший випадок у сучасній історії Польщі, коли польські ВПС застосували зброю у повітряному просторі країни.

Пізніше висловлювались думки, що п’ять із російських БпЛА, які залетіли у Польщу, прямували безпосередньо до бази НАТО, через яку альянс постачає військову допомогу Україні. Про це повідомляло німецьке видання Die Welt.