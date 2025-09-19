Західна розвідка не може визначити, чи були російські дрони над Польщею випадковістю - CNN

$41.250.05
Ексклюзив
12:05
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подолання
12:00
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
11:23
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристи
19 вересня, 08:43
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
19 вересня, 07:43
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі події
Ексклюзив
19 вересня, 06:26
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Публікації
Ексклюзиви
ССО підтвердили ураження логістичного хабу морської піхоти рф на курщині: показали відео
19 вересня, 05:36
У Чернігові пролунав вибух на тлі повітряної тривоги
19 вересня, 07:04
Загибель прокурора у ДТП у Житомирі: розпочато розслідування
19 вересня, 07:55
Загибель прокурора у ДТП у Житомирі: поліція шукає свідків
19 вересня, 08:27
Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти рф: його мають представити сьогодні
10:27
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організмі
14:24
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?
18 вересня, 11:39
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Урсула фон дер Ляєн
Кая Каллас
Сергій Марченко
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Європа
Білорусь
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організмі
14:24
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ
14:03
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ
10:57
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 році
10:18
Які светри обов'язково мати в осінньо-зимовому гардеробі 2025: радить Андре Тан
18 вересня, 18:24
БМ-30 «Смерч»
Spotify
The Guardian
Financial Times
TikTok

Західна розвідка не може визначити, чи були російські дрони над Польщею випадковістю - CNN

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Винищувачі НАТО збили кілька російських безпілотників, які порушили повітряний простір Польщі. Американські та західні розвідувальні служби не можуть дійти висновку, чи було це випадковістю, чи навмисною перевіркою оборони альянсу.

Західна розвідка не може визначити, чи були російські дрони над Польщею випадковістю - CNN

Винищувачі НАТО збили кілька російських безпілотників, пройшло вже більше тижня після тих подій, коли БпЛА рф порушили повітряний простір Польщі. Але навіть тепер американські та західні розвідувальні служби не можуть дійти висновку, чи було це випадковістю, чи навмисною перевіркою оборони альянсу. Про це йдеться у матеріалі CNN, пише УНН.

Деталі

Попри різні думки та висловлювання, західні експерти та розвідка в один голос констатують, що кремль готовий ризикувати та загострює свої воєнізовані настрої і провокувати НАТО.

Це не означає, що це не небезпечно. Безумовно, щось змінилося в тому, як кремль думає про свою толерантність до ризику при нападі

– наголосив високопоставлений чиновник західної розвідки. 

Україна та Польща одразу заявили, що дрони були запущені навмисно. У Варшаві навіть відреагували на слова Дональда Трампа, який припустив, що це "могла бути помилка". Прем’єр Польщі Дональд Туск різко відповів: "Ми знаємо", що це не випадковість.

Польща активізує перевірки бомбосховищ та готується до ймовірної війни з рф - ЗМІ
18.09.25, 17:37

У своєму матеріалі CNN зазначає, що водночас у США та серед союзників зараз точиться дискусія. Один американський військовий чиновник вважає ймовірність навмисності "50 на 50". Інші натякають, що дрони могли просто втратити сигнал GPS через українські глушники. 

У нас просто немає достатньої кількості розвідувальних даних у будь-якому разі

– визнав ще один співрозмовник CNN у США.

Експерти особливо підкреслили те, що російські війська часто використовують муляжі, щоб вичисляти та виснажувати протиповітряну оборону. Тому ймовірно, що вторгнення в польський простір було не тестом оборони НАТО, а побічним ефектом масованих атак по Україні. Але не всі дотримуються саме такої думки. Один американський військовий чиновник і представник Конгресу заявили CNN, що це виглядало "навмисно".

Значно ускладнилась ситуація для аналізу подій ще й тоді, коли недавно безпілотник залетів на територію Румунії, яка також є членом НАТО. 

Це баланс. Чи ми ігноруємо це, чи вважаємо, що це значна ескалація в тому сенсі, що росія зараз безпосередньо досліджує протиповітряну оборону своїх потенційних супротивників?

– зазначив Семюел Бендетт, експерт з російських військових технологій.

Нагадаємо

У ніч з 9 на 10 вересня під час нічної атаки рф на Україну повітряний простір Польщі неодноразово порушувався безпілотниками. Було вжито заходів захисту. Безпілотники, які становили безпосередню загрозу, були збиті польською та союзницькою авіацією. Це перший випадок у сучасній історії Польщі, коли польські ВПС застосували зброю у повітряному просторі країни.

Пізніше висловлювались думки, що п’ять із російських БпЛА, які залетіли у Польщу, прямували безпосередньо до бази НАТО, через яку альянс постачає військову допомогу Україні. Про це повідомляло німецьке видання Die Welt. 

Степан Гафтко

Новини Світу
НАТО
Дональд Туск
Румунія
Сполучені Штати Америки
Україна
Польща