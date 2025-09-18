Польща активізує перевірки бомбосховищ та готується до ймовірної війни з рф - ЗМІ

$41.190.02
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
10:41 • 11869 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
09:39 • 20474 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
09:29 • 14623 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
08:50 • 14393 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 23631 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
18 вересня, 06:08 • 14724 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 43714 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 43242 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 33186 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту
Марк Цукерберг провалив презентацію "окулярів штучного інтелекту" від Meta - ЗМІ
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронт
10-річний хлопчик понад рік доглядав двох братів з генетичним захворюванням: прокуратура ініціювала розслідування щодо соцслужб
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
Ексклюзив
09:39 • 20482 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронт
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 23636 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка "Кривбасу": результат перших матчів 1/16 Кубку України
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma
Польща активізує перевірки бомбосховищ та готується до ймовірної війни з рф - ЗМІ

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Польські служби активізували перевірку укриттів з 12 вересня 2025 року, обстеживши понад 2000 споруд. Більше тисячі будівель відповідають вимогам та готові приймати населення у надзвичайних ситуаціях.

Польща активізує перевірки бомбосховищ та готується до ймовірної війни з рф - ЗМІ

На тлі загроз національній безпеці відповідні польські служби активізували масштабну перевірку укриттів та захисних споруд. Починаючи з 12 вересня 2025 року, проведено понад 2000 обстежень, а технічні висновки свідчать, що більше тисячі будівель відповідають вимогам та готові приймати населення у надзвичайних ситуаціях. Про це повідомляє RFM24, пише УНН.

Деталі

Державна пожежна служба та районні будівельні інспекції перевіряють потенційні укриття, включно з підземними рівнями шкіл та адміністративних будівель. Програма цивільного захисту OLiOC на 2025–2026 роки виділяє майже 5 млрд злотих на модернізацію існуючих укриттів, будівництво нових захисних споруд та розвиток систем сигналізації й зв’язку.

Навроцький заявив про готовність розмістити ядерну зброю в Польщі17.09.25, 18:08 • 3188 переглядiв

Особливу увагу польска влада приділяє регіонам, у яких діє програма "Східний щит", а також містам і селам, що є вразливими до загроз. Власники будівель можуть отримати субсидії на облаштування укриттів, що покривають до 100% інвестиційних витрат.

Нові правила передбачають, що засоби колективного захисту мають забезпечити укриття для щонайменше половини населення міст та чверті мешканців сіл. Відповідальність за організацію та утримання цих споруд покладається на мерів, голів районів та воєвод.

Ця робота дозволяє гарантувати, що в разі загострення безпекової ситуації кожен громадянин матиме доступ до надійного захисту

– зазначили у польському міністерстві.

Нагадаємо

18 вересня 2025 року, польський суспільно-інформаційний телеканал TVP Info транслюватиме програму "Безпечна Польща - запитайте експертів". Експерти Міністерства національної оборони та силових структур дадуть громадянам відповіді на запитання щодо дій під час повітряних тривог безпеки та інших надзвичайних ситуацій.

Степан Гафтко

Новини Світу
Польща