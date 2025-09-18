Польща активізує перевірки бомбосховищ та готується до ймовірної війни з рф - ЗМІ

На тлі загроз національній безпеці відповідні польські служби активізували масштабну перевірку укриттів та захисних споруд. Починаючи з 12 вересня 2025 року, проведено понад 2000 обстежень, а технічні висновки свідчать, що більше тисячі будівель відповідають вимогам та готові приймати населення у надзвичайних ситуаціях. Про це повідомляє RFM24, пише УНН.

Деталі

Державна пожежна служба та районні будівельні інспекції перевіряють потенційні укриття, включно з підземними рівнями шкіл та адміністративних будівель. Програма цивільного захисту OLiOC на 2025–2026 роки виділяє майже 5 млрд злотих на модернізацію існуючих укриттів, будівництво нових захисних споруд та розвиток систем сигналізації й зв’язку.

Навроцький заявив про готовність розмістити ядерну зброю в Польщі

Особливу увагу польска влада приділяє регіонам, у яких діє програма "Східний щит", а також містам і селам, що є вразливими до загроз. Власники будівель можуть отримати субсидії на облаштування укриттів, що покривають до 100% інвестиційних витрат.

Нові правила передбачають, що засоби колективного захисту мають забезпечити укриття для щонайменше половини населення міст та чверті мешканців сіл. Відповідальність за організацію та утримання цих споруд покладається на мерів, голів районів та воєвод.

Ця робота дозволяє гарантувати, що в разі загострення безпекової ситуації кожен громадянин матиме доступ до надійного захисту – зазначили у польському міністерстві.

Нагадаємо

18 вересня 2025 року, польський суспільно-інформаційний телеканал TVP Info транслюватиме програму "Безпечна Польща - запитайте експертів". Експерти Міністерства національної оборони та силових структур дадуть громадянам відповіді на запитання щодо дій під час повітряних тривог безпеки та інших надзвичайних ситуацій.