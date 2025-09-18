В Польщі запускають кампанію для інформування про дії у разі повітряних тривог та інших надзвичайних ситуацій

Відсьогодні, 18 вересня 2025 року, польський суспільно-інформаційний телеканал TVP Info транслюватиме програму "Безпечна Польща - запитайте експертів". Експерти Міністерства національної оборони, Міністерства внутрішніх справ та адміністрації, Урядового центру безпеки та силових структур дадуть громадянам відповіді на запитання щодо дій під час повітряних тривог безпеки та інших надзвичайних ситуацій, пише УНН з посиланням на Міністерство національної оборони Польщі.

Міністерство національної оборони, Міністерство внутрішніх справ та адміністрації та Урядовий центр безпеки розпочинають інформаційну кампанію. Звук сирен тривоги, сповіщення від Регіонального центру безпеки та сповіщення RCB Alert – це основні канали попередження мешканців про неминучі загрози. Підготовка до криз починається з освіти, тому ми задовольняємо потреби суспільства

Зазначається, що Міністерство національної оборони разом з Міністерством внутрішніх справ та адміністрації, Центром урядової безпеки та TVP запускає загальнонаціональну інформаційну кампанію. Її метою є зміцнення соціальної стійкості шляхом освіти та інформування громадян. Це ключове доповнення до нещодавно опублікованого "Посібника з безпеки".

Найближчими днями інформаційна графіка, відеоролики та радіоролики з’являться в ЗМІ та в Інтернеті. Ми закликаємо вас використовувати матеріали кампанії, поширювати їх у соціальних мережах та ознайомлюватися з "Посібником з безпеки"

Завантажити посібник можна за посиланням.

В польському Міноборони зазначили, що мета цієї ініціативи - підготувати суспільство до кризових ситуацій.

"Посібник з безпеки" - це урядова ініціатива, спрямована на підготовку громадян до різноманітних загроз - від кібератак та дезінформації, від стихійних лих до військових надзвичайних ситуацій та інфраструктурних криз.

Проект наголошує на необхідності підвищення соціальної стійкості та свідомого реагування на сучасні виклики. Мета полягає не лише у підвищенні безпеки громадян, але й у зміцненні спільноти, довіри та солідарності в усьому суспільстві.

Віцепрем'єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш прибув до Києва для обговорення військової співпраці та підтримки України.

Віце-прем'єр-міністр Владислав Косиняк-Камиш відвідує Київ у складі делегації Міністерства оборони та Збройних сил Польщі, де він обговорить зі своїм колегою, серед інших тем, військову співпрацю, подальшу підтримку України, яка обороняється, та безпекову ситуацію в контексті російської агресії