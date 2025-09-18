Польський міністр оборони прибув до Києва для обговорення військової співпраці та підтримки

Віцепрем'єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш прибув до Києва для обговорення військової співпраці та підтримки України, повідомили у Міністерстві національної оборони Польщі у четвер, пише УНН.

Віце-прем'єр-міністр Владислав Косиняк-Камиш відвідує Київ у складі делегації Міністерства оборони та Збройних сил Польщі, де він обговорить зі своїм колегою, серед інших тем, військову співпрацю, подальшу підтримку України, яка обороняється, та безпекову ситуацію в контексті російської агресії - повідомили у Міноборони Польщі у X.

