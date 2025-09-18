Польський міністр оборони прибув до Києва для обговорення військової співпраці та підтримки
Київ • УНН
Віце-прем'єр-міністр Польщі Владислав Косиняк-Камиш прибув до Києва у складі делегації. Він обговорить військову співпрацю та подальшу підтримку України.
Віцепрем'єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш прибув до Києва для обговорення військової співпраці та підтримки України, повідомили у Міністерстві національної оборони Польщі у четвер, пише УНН.
Віце-прем'єр-міністр Владислав Косиняк-Камиш відвідує Київ у складі делегації Міністерства оборони та Збройних сил Польщі, де він обговорить зі своїм колегою, серед інших тем, військову співпрацю, подальшу підтримку України, яка обороняється, та безпекову ситуацію в контексті російської агресії
Польща не буде відправляти свої війська до України - міністр оборони20.08.25, 20:07 • 18289 переглядiв