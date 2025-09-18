Польський міністр оборони прибув до Києва для обговорення військової співпраці та підтримки

$41.180.06
17 вересня, 19:21 • 22327 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 31385 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 26191 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Ексклюзив
17 вересня, 15:01 • 26186 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
17 вересня, 12:33 • 30826 перегляди
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
17 вересня, 09:20 • 38268 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
17 вересня, 09:16 • 35370 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
17 вересня, 05:30 • 41173 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 40149 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 113063 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Удар безпілотника по автозаправці на Полтавщині: кількість постраждалих зрослаPhoto17 вересня, 20:59 • 8002 перегляди
П'яне ДТП у Тернополі за участю працівника ТЦК: керівництво "засуджує будь-які протиправні дії"17 вересня, 23:12 • 6786 перегляди
Фронтмен "Другої Ріки" Валерій Харчишин розкрив правду про стосунки з Яніною СоколовоюPhoto18 вересня, 00:07 • 10204 перегляди
Що відбувається з тілами, повернутими в Україну шляхом репатріації: деталі від МВС01:05 • 9314 перегляди
"Пішов рух": уповноважений Президента з питань санкцій дав прогноз по 19-му пакету ЄС проти рф02:08 • 11183 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo17 вересня, 19:21 • 22318 перегляди
Кубок України з футболу: розклад матчів 1/16 фіналу17 вересня, 12:21 • 30942 перегляди
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептівPhoto17 вересня, 08:16 • 62010 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати16 вересня, 16:50 • 113057 перегляди
Дональд Трамп
Чарльз ІІІ
Королева Камілла
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Державний кордон України
Запорізька область
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту05:59 • 352 перегляди
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою17 вересня, 18:36 • 15160 перегляди
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17 вересня, 17:52 • 16035 перегляди
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17 вересня, 17:24 • 15093 перегляди
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 44670 перегляди
YouTube
Facebook
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

Польський міністр оборони прибув до Києва для обговорення військової співпраці та підтримки

Київ • УНН

 • 450 перегляди

Віце-прем'єр-міністр Польщі Владислав Косиняк-Камиш прибув до Києва у складі делегації. Він обговорить військову співпрацю та подальшу підтримку України.

Польський міністр оборони прибув до Києва для обговорення військової співпраці та підтримки

Віцепрем'єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш прибув до Києва для обговорення військової співпраці та підтримки України, повідомили у Міністерстві національної оборони Польщі у четвер, пише УНН.

Віце-прем'єр-міністр Владислав Косиняк-Камиш відвідує Київ у складі делегації Міністерства оборони та Збройних сил Польщі, де він обговорить зі своїм колегою, серед інших тем, військову співпрацю, подальшу підтримку України, яка обороняється, та безпекову ситуацію в контексті російської агресії

- повідомили у Міноборони Польщі у X.

Польща не буде відправляти свої війська до України - міністр оборони20.08.25, 20:07 • 18289 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Владислав Косіняк-Камиш
Україна
Київ
Польща