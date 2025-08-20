Польща не буде відправляти свої війська до України - міністр оборони

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Польща не відправлятиме своїх військових до України в рамках можливих гарантій безпеки після завершення війни. Про це міністр заявив під час прес-конференції, повідомляє RMF24, передає УНН.

Ми не будемо надсилати польські війська до України. Це позиція уряду не лише протягом тижня, а й протягом багатьох місяців. Цю позицію поділяє не лише урядова коаліція, а й усі поляки

Він зазначив, що той факт, що Польща не надсилатиме свої війська до України, не означає, що вона не бере участі в "Коаліції охочих".

У нас також є інші завдання, які потрібно виконати, і зараз це стосується відносин з нашими союзниками, які повністю розуміють позицію Польщі

Він наголосив на необхідності захисту східного флангу НАТО, польсько-білоруського кордону, де "5-6 тис. солдатів постійно займаються безпекою.

У цьому процесі десятки, сотні, навіть тисячі польських солдатів будуть залучені на польську територію для охорони військ союзників, розміщених у Польщі, або, як варіант, для охорони військ союзників, розміщених в Україні