15:55
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
11:22
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
20 августа, 09:46
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
20 августа, 09:29
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
20 августа, 06:54
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
19 августа, 12:13
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
19 августа, 12:09
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Польша не будет отправлять свои войска в Украину - министр обороны

Киев • УНН

 • 48 просмотра

Министр обороны Польши заявил, что страна не будет отправлять своих военных в Украину. Это не мешает ей участвовать в "Коалиции желающих", защищая восточный фланг НАТО.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша не будет отправлять своих военных в Украину в рамках возможных гарантий безопасности после завершения войны. Об этом министр заявил во время пресс-конференции, сообщает RMF24, передает УНН.

Подробности

Мы не будем отправлять польские войска в Украину. Это позиция правительства не только в течение недели, но и в течение многих месяцев. Эту позицию разделяет не только правительственная коалиция, но и все поляки

- сказал министр. 

Он отметил, что тот факт, что Польша не будет отправлять свои войска в Украину, не означает, что она не участвует в "Коалиции желающих".

У нас также есть другие задачи, которые нужно выполнить, и сейчас это касается отношений с нашими союзниками, которые полностью понимают позицию Польши

- добавил министр.

Он подчеркнул необходимость защиты восточного фланга НАТО, польско-белорусской границы, где "5-6 тыс. солдат постоянно занимаются безопасностью.

В этом процессе десятки, сотни, даже тысячи польских солдат будут задействованы на польской территории для охраны войск союзников, размещенных в Польше, или, как вариант, для охраны войск союзников, размещенных в Украине

- отметил Косиняк-Камыш.

Напомним

Эстония готова направить в Украину военный миротворческий контингент в составе одной роты в рамках "коалиции желающих".

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Беларусь
НАТО
Владислав Косиняк-Камыш
Эстония
Украина
Польша