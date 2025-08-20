Польша не будет отправлять свои войска в Украину - министр обороны
Киев • УНН
Министр обороны Польши заявил, что страна не будет отправлять своих военных в Украину. Это не мешает ей участвовать в "Коалиции желающих", защищая восточный фланг НАТО.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша не будет отправлять своих военных в Украину в рамках возможных гарантий безопасности после завершения войны. Об этом министр заявил во время пресс-конференции, сообщает RMF24, передает УНН.
Подробности
Мы не будем отправлять польские войска в Украину. Это позиция правительства не только в течение недели, но и в течение многих месяцев. Эту позицию разделяет не только правительственная коалиция, но и все поляки
Он отметил, что тот факт, что Польша не будет отправлять свои войска в Украину, не означает, что она не участвует в "Коалиции желающих".
У нас также есть другие задачи, которые нужно выполнить, и сейчас это касается отношений с нашими союзниками, которые полностью понимают позицию Польши
Он подчеркнул необходимость защиты восточного фланга НАТО, польско-белорусской границы, где "5-6 тыс. солдат постоянно занимаются безопасностью.
В этом процессе десятки, сотни, даже тысячи польских солдат будут задействованы на польской территории для охраны войск союзников, размещенных в Польше, или, как вариант, для охраны войск союзников, размещенных в Украине
Напомним
Эстония готова направить в Украину военный миротворческий контингент в составе одной роты в рамках "коалиции желающих".