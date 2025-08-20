Естонія погодилася відправити в Україну роту миротворців
Київ • УНН
Естонія готова направити до України роту миротворців у складі "коаліції охочих". Деталі місії обговорюватимуться після зустрічі президентів України та рф.
Естонія готова направити до України військовий миротворчий контингент у складі однієї роти в межах "коаліції охочих". Про це заявив " прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал, передає ERR, пише УНН.
Деталі
Водночас прем’єр наголосив, що обговорювати деталі можливої місії наразі передчасно.
Зараз ми на етапі підготовки до зустрічі президентів України і росії. Якщо вона відбудеться, то теоретично за нею може відбутися тристороння зустріч. Лише тоді цей процес може бути запущений
За словами політика, тільки після зустрічі можна буде обговорювати, "як забезпечити безпеку, якими мають бути гарантії, який внесок зроблять США та Європа". "Тоді ми зрозуміємо, якою буде ця військова операція, хто і який внесок у неї зробить і які в неї перспективи", – додав Міхал.
Нагадаємо
Велика Британія планує відправити сотні військових інструкторів та інженерів до України протягом першого тижня після перемир'я. Це допоможе відновити ЗСУ та патрулювати небо для запобігання порушень припинення вогню.