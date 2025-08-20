Естонія погодилася відправити в Україну роту миротворців

$41.360.10
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 28366 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 25759 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 45123 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 194612 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовин
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 69001 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 65525 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 62579 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 210683 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 172313 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу
20 серпня, 08:11 • 53151 перегляди
Сьогодні ВР голосуватиме за Defence City: нардеп Веніславський закликав включити авіацію до ініціативи
Ексклюзив
20 серпня, 08:52 • 35243 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім'я "Аполлонія"
20 серпня, 09:18 • 39978 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа
20 серпня, 11:47 • 11623 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя
12:11 • 16764 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя
12:11 • 16932 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 28366 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 45124 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовин
20 серпня, 08:14 • 194612 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 210683 перегляди
Руслан Кравченко
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Владислав Косіняк-Камиш
Україна
Сполучені Штати Америки
Святошинський район
Вашингтон
Печерський район
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні
12:51 • 11372 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором
12:45 • 10701 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа
20 серпня, 11:47 • 11747 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім'я "Аполлонія"
20 серпня, 09:18 • 40295 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу
20 серпня, 08:11 • 53514 перегляди
Пістолет
Нафта
Дія (сервіс)
Безпілотний літальний апарат
Лікарські засоби

Естонія погодилася відправити в Україну роту миротворців

Київ • УНН

 • 1410 перегляди

Естонія готова направити до України роту миротворців у складі "коаліції охочих". Деталі місії обговорюватимуться після зустрічі президентів України та рф.

Естонія погодилася відправити в Україну роту миротворців

Естонія готова направити до України військовий миротворчий контингент у складі однієї роти в межах "коаліції охочих". Про це заявив " прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал, передає ERR, пише УНН.

Деталі

Водночас прем’єр наголосив, що обговорювати деталі можливої місії наразі передчасно.

Зараз ми на етапі підготовки до зустрічі президентів України і росії. Якщо вона відбудеться, то теоретично за нею може відбутися тристороння зустріч. Лише тоді цей процес може бути запущений

-  зазначив він.

За словами політика, тільки після зустрічі можна буде обговорювати, "як забезпечити безпеку, якими мають бути гарантії, який внесок зроблять США та Європа". "Тоді ми зрозуміємо, якою буде ця військова операція, хто і який внесок у неї зробить і які в неї перспективи", – додав Міхал.

Нагадаємо

Велика Британія планує відправити сотні військових інструкторів та інженерів до України протягом першого тижня після перемир'я. Це допоможе відновити ЗСУ та патрулювати небо для запобігання порушень припинення вогню.

Ольга Розгон

Крістен Міхал
Європа
Сполучені Штати Америки
Естонія
Україна