19:11 • 3842 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
18:26 • 11256 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 85140 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 134498 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 78796 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 130849 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 54688 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50 • 80567 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
15 серпня, 03:55 • 105170 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
15 серпня, 03:09 • 60793 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph

Київ • УНН

 • 136 перегляди

Велика Британія планує відправити сотні військових інструкторів та інженерів до України протягом першого тижня після перемир'я. Це допоможе відновити ЗСУ та патрулювати небо для запобігання порушень припинення вогню.

Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph

Велика Британія має намірим відправити свої війська до України вже протягом першого тижня після оголошення перемир’я. Про це пише The Telegraph, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що мова йде про сотні британських військових інструкторів та інженерів, які допомагатимуть відновлювати українські Збройні сили у разі паузи в бойових діях.

Кір Стармер також схвалив використання винищувачів Королівських ВПС для допомоги союзникам у патрулюванні неба над Україною, щоб мати гарантії, що росія не порушить перемир'я

- йдеться у статті.

Видання вказує, що відповідне рішення було ухвалене на тлі переговорів президента США Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним на Алясці.

За словами міністра оборони Великої Британії Джона Гілі, в разі нападу на британських військових в Україні вони даватимуть відсіч. Це стане суттєвим посиленням участі Лондона в підтримці Києва в рамках ініціативи "Коаліція рішучих", над якою британські та європейські союзники працювали протягом кількох місяців.

Нагадаємо

Раніше Гілі повідомив, що уряд Великої Британії, разом із Францією та іншими європейськими державами, готовий забезпечити перший день припинення вогню в Україні та допомогти стабілізувати ситуацію. Британські війська будуть діяти з першого дня, а у разі відновлення нападів росії матимуть право на самооборону.

Британія відмовилась від планів розміщення миротворців в Україні, але обіцяє "жорсткі санкції" для тиску на рф - The Times14.08.25, 09:43 • 2838 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

