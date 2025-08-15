Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
Київ • УНН
Велика Британія планує відправити сотні військових інструкторів та інженерів до України протягом першого тижня після перемир'я. Це допоможе відновити ЗСУ та патрулювати небо для запобігання порушень припинення вогню.
Велика Британія має намірим відправити свої війська до України вже протягом першого тижня після оголошення перемир’я. Про це пише The Telegraph, повідомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що мова йде про сотні британських військових інструкторів та інженерів, які допомагатимуть відновлювати українські Збройні сили у разі паузи в бойових діях.
Кір Стармер також схвалив використання винищувачів Королівських ВПС для допомоги союзникам у патрулюванні неба над Україною, щоб мати гарантії, що росія не порушить перемир'я
Видання вказує, що відповідне рішення було ухвалене на тлі переговорів президента США Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним на Алясці.
За словами міністра оборони Великої Британії Джона Гілі, в разі нападу на британських військових в Україні вони даватимуть відсіч. Це стане суттєвим посиленням участі Лондона в підтримці Києва в рамках ініціативи "Коаліція рішучих", над якою британські та європейські союзники працювали протягом кількох місяців.
Нагадаємо
Раніше Гілі повідомив, що уряд Великої Британії, разом із Францією та іншими європейськими державами, готовий забезпечити перший день припинення вогню в Україні та допомогти стабілізувати ситуацію. Британські війська будуть діяти з першого дня, а у разі відновлення нападів росії матимуть право на самооборону.
