Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph

19:11 • 3794 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
18:26 • 11208 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 85075 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 134400 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 78743 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 130779 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 54667 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
15 августа, 04:50 • 80554 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
15 августа, 03:55 • 105165 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
15 августа, 03:09 • 60788 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 134414 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 130787 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пирогов
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 238448 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph

Киев • УНН

 • 118 просмотра

Великобритания планирует отправить сотни военных инструкторов и инженеров в Украину в течение первой недели после перемирия. Это поможет восстановить ВСУ и патрулировать небо для предотвращения нарушений прекращения огня.

Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph

Великобритания намерена отправить свои войска в Украину в течение первой недели после объявления перемирия. Об этом пишет The Telegraph, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что речь идет о сотнях британских военных инструкторов и инженеров, которые будут помогать восстанавливать украинские Вооруженные силы в случае паузы в боевых действиях.

Кир Стармер также одобрил использование истребителей Королевских ВВС для помощи союзникам в патрулировании неба над Украиной, чтобы иметь гарантии, что Россия не нарушит перемирие.

- говорится в статье.

Издание указывает, что соответствующее решение было принято на фоне переговоров президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.

По словам министра обороны Великобритании Джона Хили, в случае нападения на британских военных в Украине они будут давать отпор. Это станет существенным усилением участия Лондона в поддержке Киева в рамках инициативы "Коалиция решительных", над которой британские и европейские союзники работали в течение нескольких месяцев.

Напомним

Ранее Хили сообщил, что правительство Великобритании, вместе с Францией и другими европейскими государствами, готово обеспечить первый день прекращения огня в Украине и помочь стабилизировать ситуацию. Британские войска будут действовать с первого дня, а в случае возобновления нападений России будут иметь право на самооборону.

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Владимир Путин
Аляска
Ежедневная газета "Дейли Телеграф"
Королевские военно-воздушные силы
Джон Хили
Кир Стармер
Министерство обороны (Великобритания)
Вооруженные силы Украины
Дональд Трамп
Европейский Союз
Великобритания
Украина
Лондон
Киев