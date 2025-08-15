Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph

Великобритания планирует отправить сотни военных инструкторов и инженеров в Украину в течение первой недели после перемирия. Это поможет восстановить ВСУ и патрулировать небо для предотвращения нарушений прекращения огня.

Великобритания намерена отправить свои войска в Украину в течение первой недели после объявления перемирия. Об этом пишет The Telegraph, сообщает УНН. Детали Отмечается, что речь идет о сотнях британских военных инструкторов и инженеров, которые будут помогать восстанавливать украинские Вооруженные силы в случае паузы в боевых действиях. Кир Стармер также одобрил использование истребителей Королевских ВВС для помощи союзникам в патрулировании неба над Украиной, чтобы иметь гарантии, что Россия не нарушит перемирие. - говорится в статье. Издание указывает, что соответствующее решение было принято на фоне переговоров президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске. По словам министра обороны Великобритании Джона Хили, в случае нападения на британских военных в Украине они будут давать отпор. Это станет существенным усилением участия Лондона в поддержке Киева в рамках инициативы "Коалиция решительных", над которой британские и европейские союзники работали в течение нескольких месяцев. Напомним Ранее Хили сообщил, что правительство Великобритании, вместе с Францией и другими европейскими государствами, готово обеспечить первый день прекращения огня в Украине и помочь стабилизировать ситуацию. Британские войска будут действовать с первого дня, а в случае возобновления нападений России будут иметь право на самооборону. Британия отказалась от планов размещения миротворцев в Украине, но обещает "жесткие санкции" для давления на рф - The Times