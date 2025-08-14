Британия отказалась от планов размещения миротворцев в Украине, но обещает "жесткие санкции" для давления на рф - The Times

Британские военные пересмотрели формат и функции миротворческой миссии, которая должна начаться в Украине после завершения активной фазы войны с россией. Об этом сообщает The Times, пишет УНН.

Подробности

По данным издания, командование армии Великобритании отказалось от идеи создания 30-тысячного контингента для защиты портов и городов Украины.

Новый план включает обеспечение безопасности с воздуха над Западной Украиной, поддержку в подготовке украинских военных и разминирование Черного моря.

Британские "силы поддержки", которые включают экспертов по логистике, вооружению и обучению, "не будут заниматься снабжением войск на линии фронта". Их роль - способствовать "восстановлению и реорганизации сухопутных войск Украины".

Стармер также заявил, что Соединенное Королевство готово "усилить давление на россию, особенно на экономику, применяя санкции и более широкие меры при необходимости".

Стармер настаивает также на создании "коалиции желающих", которая бы гарантировала соблюдение россией условий потенциального перемирия. По его словам, западные союзники "демонстрируют решимость и готовность действовать".

Напомним

В марте Великобритания рассматривала возможность размещения своих военных в Украине в качестве миротворцев на длительный срок. До 30 тысяч военных из разных стран должны были быть привлечены к миссии.