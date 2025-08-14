Британия отказалась от планов размещения миротворцев в Украине, но обещает "жесткие санкции" для давления на рф - The Times

$41.430.02
48.080.12
ukenru
Эксклюзив
06:07 • 2032 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
13 августа, 19:25 • 14771 просмотра
Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 30703 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45 • 35985 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
13 августа, 14:07 • 37415 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13 августа, 13:29 • 40681 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Эксклюзив
13 августа, 12:02 • 75072 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
13 августа, 10:06 • 77356 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 149403 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
13 августа, 09:00 • 66511 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
0м/с
58%
756мм
Популярные новости
«Коаліція охочих»: Жодних обмежень ЗСУ та вето на шляху України до ЄС і НАТО у «мирній» угоді13 августа, 23:47 • 5816 просмотра
США и Россия обсуждают оккупацию Украины по модели Израиля - источники The TimesPhoto14 августа, 00:06 • 8774 просмотра
Массовые протесты в Сербии: известно о десятках раненыхVideo14 августа, 01:04 • 8320 просмотра
Трамп давно прагнул встречи с путиным, но рискует "попасть в ловушку" - The Atlantic01:32 • 4546 просмотра
Россия отказывается идти на территориальные уступки Украине и сохраняет старые цели войны04:22 • 9302 просмотра
публикации
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 149403 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 125185 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo13 августа, 06:18 • 115930 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 126799 просмотра
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах12 августа, 16:50 • 97785 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Фридрих Мерц
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Великобритания
Германия
Реклама
УНН Lite
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 23832 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 46435 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 99813 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 116337 просмотра
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установленаVideo12 августа, 18:19 • 49022 просмотра
Актуальное
Таймс
Шахед-136
Нефть марки Brent
Криптовалюта
WhatsApp

Британия отказалась от планов размещения миротворцев в Украине, но обещает "жесткие санкции" для давления на рф - The Times

Киев • УНН

 • 616 просмотра

Британия отказалась от 30-тысячного миротворческого контингента в Украине, заменив его на воздушную безопасность, обучение и разминирование. Страна обещает усилить санкции против россии, не привлекая войска к фронту.

Британия отказалась от планов размещения миротворцев в Украине, но обещает "жесткие санкции" для давления на рф - The Times

Британские военные пересмотрели формат и функции миротворческой миссии, которая должна начаться в Украине после завершения активной фазы войны с россией. Об этом сообщает The Times, пишет УНН.

Подробности

По данным издания, командование армии Великобритании отказалось от идеи создания 30-тысячного контингента для защиты портов и городов Украины.

Новый план включает обеспечение безопасности с воздуха над Западной Украиной, поддержку в подготовке украинских военных и разминирование Черного моря.

Британские "силы поддержки", которые включают экспертов по логистике, вооружению и обучению, "не будут заниматься снабжением войск на линии фронта". Их роль - способствовать "восстановлению и реорганизации сухопутных войск Украины".

Стармер также заявил, что Соединенное Королевство готово "усилить давление на россию, особенно на экономику, применяя санкции и более широкие меры при необходимости".

Стармер настаивает также на создании "коалиции желающих", которая бы гарантировала соблюдение россией условий потенциального перемирия. По его словам, западные союзники "демонстрируют решимость и готовность действовать".

Напомним

В марте Великобритания рассматривала возможность размещения своих военных в Украине в качестве миротворцев на длительный срок. До 30 тысяч военных из разных стран должны были быть привлечены к миссии.

Ольга Розгон

Новости Мира
Кир Стармер
Таймс
Великобритания
Украина