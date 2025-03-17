Британія готова розмістити свої війська в Україні на невизначений термін - ЗМІ

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер готовий розмістити британських військових як миротворців в Україні на необмежений термін. Про це повідомляє The Times, пише УНН.

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Як зазначає видання прем'єр-міністр готовий взяти на себе безстрокове зобов'язання розміщувати британські війська "стільки, скільки потрібно" разом із західними союзниками у спробі зберегти мир".

Наголошується, що керівники оборонних відомств із "коаліції охочих" зустрінуться у четвер у Лондоні, щоб обговорити "в деталях", де мають бути розгорнуті миротворчі сили.

За даними видання, близько шести країн, включаючи Велику Британію, Францію, Туреччину, Канаду та Австралію, обговорюють плани направити в Україну до 30 тис. військовослужбовців. Інші держави готові допомогти озброєнням та матеріально-технічним забезпеченням.

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