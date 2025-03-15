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Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

Київ • УНН

 • 125828 перегляди

Прем'єр Британії наголосив на підтримці України та закликав рф підписати перемир'я. Він підтвердив відданість довгостроковій безпеці України та посилення тиску на путіна.

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер випустив заяву після віртуального саміту "коаліції охочих", пише УНН з посиланням на повідомлення на сайті британського уряду.

Деталі

Ось що сказав прем'єр Британії:

"Ми підкреслили нашу непохитну відданість стояти пліч-о-пліч з Україною як зараз, так і в майбутньому.

Ми привітали зусилля президента Трампа, президента Зеленського та їхніх переговорних груп щодо досягнення вагомого прориву щодо мирної угоди в Джидді цього тижня, а також прихильність президента Зеленського пропозиції США щодо негайного та безумовного 30-денного припинення вогню за умови згоди росії.

Ми погодилися, що зараз м’яч на боці росії, і президент путін повинен довести, що він серйозно ставиться до миру, і підписати припинення вогню на рівних умовах. Коливання та зволікання кремля щодо пропозиції президента Трампа про припинення вогню та триваючі варварські атаки росії на Україну повністю суперечать заявленому президентом путіним прагненню миру.

Ми підтвердили нашу відданість довгостроковій безпеці України та погодилися, що Україна має бути здатною захистити себе та стримати майбутню російську агресію.

Надійні та такі, що заслуговують довіру, заходи безпеки є найкращим способом гарантувати, що будь-яка угода завершиться тривалим миром. Ми домовилися, що військові планувальники знову зберуться у Великій Британії цього тижня, щоб розробити практичні плани щодо того, як наші військові можуть підтримувати майбутню безпеку України. Ми розбудуємо власну оборону та Збройні сили України та будемо готові до розгортання як "коаліція охочих" у разі мирної угоди, щоб допомогти захистити Україну на землі, на морі та в небі.

У разі припинення вогню ми наголосили на необхідності потужних заходів моніторингу, щоб гарантувати, що будь-які порушення угоди будуть виявлені та повідомлені.

Ми погодилися, що у випадку, якщо президент путін відмовиться погодитися на негайне та безумовне припинення вогню, нам потрібно буде посилити наші зусилля для зміцнення України, послаблення російської воєнної машини та посилити тиск на президента путіна, щоб переконати його сісти за стіл переговорів. Щоб досягти цього, ми прискоримо нашу військову підтримку, посилимо наші санкції щодо доходів росії та продовжимо вивчати всі законні шляхи, щоб гарантувати, що росія заплатить за шкоду, яку вона завдала Україні.

Ми домовилися продовжити ці дискусії як група в найближчі дні, щоб забезпечити справедливий і тривалий мир в Україні".

Доповнення

Джерело британського Sky News в уряді країни повідомило, що на зустрічі виступили прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон, Президент України Володимир Зеленський, Генсек НАТО Марк Рютте та новий прем’єр-міністр Канади Марк Карні.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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