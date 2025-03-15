Зеленський, Макрон, Стармер та інші виступили на зустрічі "коаліції охочих"

На зустрічі "коаліції охочих" у Лондоні виступили лідери різних країн, включаючи Україну, Францію та Велику Британію, повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі

Хоча відеодзвінок "коаліції охочих" відбувається в закритому режимі, є деякі подробиці щодо того, хто вже виступав.

Джерело британського Sky News в уряді країни повідомило, що на зустрічі виступили прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон, Президент України Володимир Зеленський, Генсек НАТО Марк Рютте та новий прем’єр-міністр Канади Марк Карні.

Учора ввечері в офісі британського прем'єра на Даунінг-стріт повідомили, що очікується, що близько 25 країн і організацій приєднаються до дзвінка, який мав тривати близько 90 хвилин.

Джерело в уряді щойно повідомило Sky News, що розмова завершується, тобто вона тривала трохи довше, ніж було заплановано спочатку.

Доповнення

Зустріч світових лідерів для обговорення миротворчої діяльності в Україні у форматі "коаліції охочих", скликана Стармером, розпочалася у Лондоні, і він зробив кілька коментарів на початку зустрічі.

Прем'єр-міністр Великої Британії закликав світових лідерів продовжувати тиск на російського диктатора володимира путіна для безумовного припинення вогню.