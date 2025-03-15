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Зеленський, Макрон, Стармер та інші виступили на зустрічі "коаліції охочих"

Київ • УНН

 • 19860 перегляди

На зустрічі "коаліції охочих" у Лондоні виступили лідери різних країн, включаючи Україну, Францію та Велику Британію. Очікується, що до дзвінка приєднаються близько 25 країн.

Зеленський, Макрон, Стармер та інші виступили на зустрічі "коаліції охочих"

На зустрічі "коаліції охочих" у Лондоні виступили лідери різних країн, включаючи Україну, Францію та Велику Британію, повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі

Хоча відеодзвінок "коаліції охочих" відбувається в закритому режимі, є деякі подробиці щодо того, хто вже виступав.

Джерело британського Sky News в уряді країни повідомило, що на зустрічі виступили прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон, Президент України Володимир Зеленський, Генсек НАТО Марк Рютте та новий прем’єр-міністр Канади Марк Карні.

Учора ввечері в офісі британського прем'єра на Даунінг-стріт повідомили, що очікується, що близько 25 країн і організацій приєднаються до дзвінка, який мав тривати близько 90 хвилин.

Джерело в уряді щойно повідомило Sky News, що розмова завершується, тобто вона тривала трохи довше, ніж було заплановано спочатку.

Доповнення

Зустріч світових лідерів для обговорення миротворчої діяльності в Україні у форматі "коаліції охочих", скликана Стармером, розпочалася у Лондоні, і він зробив кілька коментарів на початку зустрічі.

Прем'єр-міністр Великої Британії закликав світових лідерів продовжувати тиск на російського диктатора володимира путіна для безумовного припинення вогню.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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