Зеленский, Макрон, Стармер и другие выступили на встрече "коалиции желающих"
Киев • УНН
На встрече "коалиции желающих" в Лондоне выступили лидеры разных стран, включая Украину, Францию и Великобританию. Ожидается, что к звонку присоединятся около 25 стран.
На встрече "коалиции желающих" в Лондоне выступили лидеры разных стран, включая Украину, Францию и Великобританию, сообщает Sky News, пишет УНН.
Детали
Хотя видеозвонок "коалиции желающих" проходит в закрытом режиме, есть некоторые подробности о том, кто уже выступал.
Источник британского Sky News в правительстве страны сообщил, что на встрече выступили премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, Президент Украины Владимир Зеленский, Генсек НАТО Марк Рютте и новый премьер-министр Канады Марк Карни.
Вчера вечером в офисе британского премьера на Даунинг-стрит сообщили, что ожидается, что около 25 стран и организаций присоединятся к звонку, который должен был длиться около 90 минут.
Источник в правительстве только что сообщил Sky News, что разговор завершается, то есть он длился немного дольше, чем было запланировано изначально.
Дополнение
Встреча мировых лидеров для обсуждения миротворческой деятельности в Украине в формате "коалиции желающих", созванная Стармером, началась в Лондоне, и он сделал несколько комментариев в начале встречи.
Премьер-министр Великобритании призвал мировых лидеров продолжать давление на российского диктатора владимира путина для безусловного прекращения огня.