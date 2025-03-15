Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер закликав світових лідерів продовжувати тиск на російського диктатора володимира путіна для безумовного припинення вогню, повідомляє Sky News, пише УНН.

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Зустріч світових лідерів для обговорення миротворчої діяльності в Україні у форматі "коаліції охочих", скликана Стармером, розпочалася сьогодні у Лондоні, і він зробив кілька коментарів на початку зустрічі.

Прем'єр-міністр Британії сказав своїм колегам, що за останній тиждень "багато сталося", що їм потрібно обговорити.

Щодо переговорів між Україною та Сполученими Штатами в Саудівській Аравії цього тижня, Стармер сказав, що Президент України Володимир Зеленський продемонстрував, що "Україна є стороною миру, оскільки він висловив прихильність щодо 30-денного безумовного припинення вогню".

Але путін "намагається зволікати", сказав британський прем'єр і додав, що якщо президент росії "серйозно налаштований на мир, він повинен припинити свої варварські атаки на Україну і погодитися на припинення вогню".

"Я відчуваю, що рано чи пізно йому доведеться сісти за стіл переговорів і почати серйозну дискусію", - сказав Стармер.

"Але ми не можемо сидіти склавши руки і просто чекати, поки це станеться. Ми повинні продовжувати просуватися вперед, просуватися вперед і готуватися до миру - миру, який буде безпечним і триватиме", - вказав він.

Це означає зміцнення власної оборони України, "готовність захищати будь-яку угоду через коаліцію охочих" і збереження "тиску на путіна, щоб той прийшов до столу (переговорів)".

Очікується, що на віртуальній зустрічі сьогодні буде розглянуто, як країни можуть допомогти Україні у військовому та фінансовому планах.

Важливо те, що там мають оцінити рівень підтримки ідеї миротворчої місії Стармера та президента Франції Еммануеля Макрона про "коаліцію охочих", пише видання.

"Якщо росія нарешті сяде за стіл переговорів, тоді ми повинні бути готові стежити за припиненням вогню, щоб забезпечити серйозний і тривалий мир", - сказав Стармер лідерам.

"Якщо вони цього не зроблять, тоді нам потрібно напружити всі сухожилля, щоб посилити економічний тиск на росію, щоб забезпечити припинення цієї війни", - вказав британський прем'єр.

Очікується, що до сьогоднішньої зустрічі приєднаються близько 25 країн, і до європейських лідерів приєднаються лідери з Австралії, Канади та Нової Зеландії.

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Нагадаємо

Україна та США провели 11 березня переговори у Джидді, за підсумками яких випустили спільну заяву, у якій "Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання російською федерацією".

Згідно із заявою, Сполучені Штати мали довести до відома рф, що взаємність з боку росії є ключем до досягнення миру.

Президент США Дональд Трамп заявив про продуктивні переговори з російським диктатором володимиром путіним 13 березня.

Того дня російський диктатор володимир путін заявив про готовність до перемир'я з Україною на 30 діб. Але, за його словами, "є нюанси" щодо цього.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що заяви російського диктатора володимира путіна щодо перемир'я з Україною на 30 діб були передбачуваними, і він готує відмову від цієї пропозиції, проте боїться сказати про це президенту США Дональду Трампу.

Згодом у росії заявили, що диктатор володимир путін передав "додаткові" сигнали президенту США Дональду Трампу щодо запропонованого США 30-ти денного перемирʼя Україні.

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