Європейські союзники прискорюють створення "коаліції охочих" для гарантій безпеки Україні - Гілі
Київ • УНН
Міністр оборони Британії заявив, що європейські країни прискорять створення коаліції для надання Україні гарантій безпеки. Велика Британія та Франція очолюють роботу з планування.
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що європейські країни "прискорять" роботу над формуванням "коаліції охочих" для надання Україні гарантій безпеки у разі припинення вогню. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.
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З відповідною заявою Гілі виступив після зустрічі міністрів оборони Франції, Німеччини, Італії, Польщі й Великої Британії, які збирались 12 березня для обговорення безпекових гарантій для України, зокрема можливості розгортання міжнародних сил.
Велика Британія та Франція спільно очолюють роботу з планування, щоб просувати мирні ініціативи та створювати механізми гарантій безпеки для України
За його словами, між країнами встановилася тісна співпраця, яка дозволить пришвидшити процес створення коаліції.
Ми ведемо цю роботу разом, тісно співпрацюємо з партнерськими країнами, прагнемо створити коаліцію охочих серед європейських держав та за їх межами, і з сьогоднішнього дня ми прискорюємо цей процес
Він також зазначив, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у суботу проведе ще один саміт лідерів, після чого наступного тижня відбудуться подальші зустрічі високопоставлених військових чиновників щодо України.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Великої Британії повідомив про готовність деяких країн приєднатися до плану забезпечення миру в Україні. За словами Стармера, мирна угода має включати росію, але не дозволяти їй визначати умови безпеки.
Велика Британія готова виділити понад 5,4 млрд доларів на допомогу Україні - Гілі12.02.25, 16:16 • 24763 перегляди