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Європейські союзники прискорюють створення "коаліції охочих" для гарантій безпеки Україні - Гілі

Київ • УНН

 • 12915 перегляди

Міністр оборони Британії заявив, що європейські країни прискорять створення коаліції для надання Україні гарантій безпеки. Велика Британія та Франція очолюють роботу з планування.

Європейські союзники прискорюють створення "коаліції охочих" для гарантій безпеки Україні - Гілі

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що європейські країни "прискорять" роботу над формуванням "коаліції охочих" для надання Україні гарантій безпеки у разі припинення вогню. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

З відповідною заявою Гілі виступив після зустрічі міністрів оборони Франції, Німеччини, Італії, Польщі й Великої Британії, які збирались 12 березня для обговорення безпекових гарантій для України, зокрема можливості розгортання міжнародних сил.

Велика Британія та Франція спільно очолюють роботу з планування, щоб просувати мирні ініціативи та створювати механізми гарантій безпеки для України

- заявив Гілі на пресконференції.

За його словами, між країнами встановилася тісна співпраця, яка дозволить пришвидшити процес створення коаліції.

Ми ведемо цю роботу разом, тісно співпрацюємо з партнерськими країнами, прагнемо створити коаліцію охочих серед європейських держав та за їх межами, і з сьогоднішнього дня ми прискорюємо цей процес

- підкреслив міністр оборони Британії.

Він  також зазначив, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у суботу проведе ще один саміт лідерів, після чого наступного тижня відбудуться подальші зустрічі високопоставлених військових чиновників щодо України.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Великої Британії повідомив про готовність деяких країн приєднатися до плану забезпечення миру в Україні. За словами Стармера, мирна угода має включати росію, але не дозволяти їй визначати умови безпеки.

Велика Британія готова виділити понад 5,4 млрд доларів на допомогу Україні - Гілі12.02.25, 16:16 • 24763 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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