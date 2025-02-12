Велика Британія готова виділити понад 5,4 млрд доларів на допомогу Україні - Гілі

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що його країна готова надати Україні ще 4,5 млрд фунтів (понад 5,4 млрд доларів) допомоги. Про це Гілі заявив під час засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") у Брюсселі, передає УНН.

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путін вірив, що за три дні зможе перемогти в цій війні, але тепер вже три роки триває ця війна. 850 тис. росіян було вбито та поранено. Водночас росія залишається надзвичайно небезпечною і потихеньку просувається далі. Президент Трамп і Президент Зеленський висловили своє бажання досягти миру з позиції сили. Це те зобов’язання, яке ми взяли в рамках цієї контактної групи, щоб забезпечити цю силу і потужність для досягнення цього миру - сказав Гілі.

Він зазначив, що головне завдання "це дати хоробрим бійцям в Україні все, що потрібно для ведення цієї боротьби і для того, щоб змусити путіна сісти за стіл переговорів".

"В цей дуже важливий момент, ми маємо нарощувати свої сили, посилюючи Україну, тиснути на путіна, забезпечуючи таким чином мир. Ми займаємося зараз важкою роботою і намагаємося розділити цей тягар, мобілізується зараз Європа, нарощуючи свої витрати на оборону і надаючи більшу підтримку Україні. Тож, з боку Великої Британії ми готові виділити 4,5 млрд фунтів на допомогу Україні більше, ніж коли-небудь до цього. До кінця березня ми безпосередньо будемо працювати разом з нашими партнерами Латвією та іншими членами Альянсу. Ми за останній рік передали понад 10 тис. дронів. І зараз ми ще оголосили 150 млн фунтів на різні засоби, танки артилерійські засоби. І ракети земля-повітря, повітря-повітря, щоб створити належний пакет для допомоги Україні", - додав Гілі.

За його словами, "безпека України означатиме світову безпеку, а ця війна ніколи не була предметом для лише однієї країни".

"І Китай дивиться, і Іран дивиться на це. І також Північна Корея. Дивляться, спостерігають за путіним. Дивляться на всі слабкі місця і також очікують на те, що наша єдність буде крихкою", - додав Гілі.

Нагадаємо

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі відкрив чергове засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") у Брюсселі.