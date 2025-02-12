"Рамштайн" стартував у Брюсселі: британський міністр оборони вперше очолив засідання
Київ • УНН
У Брюсселі розпочалось чергове засідання Контактної групи з питань оборони України. Зустріч вперше очолив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, також присутній новий глава Пентагону Піт Гегсет.
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі відкрив чергове засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") у Брюсселі, пише УНН.
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Сьогодні Джон Гілі, державний секретар з питань оборони Великої Британії, вперше очолює засідання.
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Також участь бере новий міністр оборони США Піт Гегсет.
На "Рамштайн" прибув і голова Міноборони України Рустем Умєров. Він уже мав зустрічі з Гілі та Гегсетом.
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Зі слів Умєрова, сьогодні на "Рамштайні" на порядку денному:
- Стабільне та своєчасне постачання військової допомоги у 2025 році.
- Прискорення постачання критично важливого озброєння – ППО, авіації, боєприпасів.
- Інвестиції в оборонну промисловість в Україні та спільні проєкти з європейськими партнерами.
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