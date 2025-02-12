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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 128281 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 187054 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 150720 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 141043 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118721 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 146524 перегляди

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"Рамштайн" стартував у Брюсселі: британський міністр оборони вперше очолив засідання

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: британський міністр оборони вперше очолив засідання

Київ • УНН

 • 24455 перегляди

У Брюсселі розпочалось чергове засідання Контактної групи з питань оборони України. Зустріч вперше очолив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, також присутній новий глава Пентагону Піт Гегсет.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі відкрив чергове засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") у Брюсселі, пише УНН.

Деталі

Сьогодні Джон Гілі, державний секретар з питань оборони Великої Британії, вперше очолює засідання.

Умєров провів зустріч з головуючим на "Рамштайні" Гілі: очікує нових рішень для посилення ЗСУ12.02.25, 13:42 • 25260 переглядiв

Також участь бере новий міністр оборони США Піт Гегсет.

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На "Рамштайн" прибув і голова Міноборони України Рустем Умєров. Він уже мав зустрічі з Гілі та Гегсетом.

Умєров провів першу зустріч з новим головою Пентагону12.02.25, 12:33 • 20103 перегляди

Зі слів Умєрова, сьогодні на "Рамштайні" на порядку денному:

  • Стабільне та своєчасне постачання військової допомоги у 2025 році.
    • Прискорення постачання критично важливого озброєння – ППО, авіації, боєприпасів.
      • Інвестиції в оборонну промисловість в Україні та спільні проєкти з європейськими партнерами.

        Умєров сьогодні на "Рамштайні": анонсував переговори про озброєння та виробництво в Україні12.02.25, 09:51 • 101354 перегляди

        Павло Башинський

        Павло Башинський

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