"Рамштайн" стартував у Брюсселі: британський міністр оборони вперше очолив засідання

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі відкрив чергове засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") у Брюсселі, пише УНН.

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Сьогодні Джон Гілі, державний секретар з питань оборони Великої Британії, вперше очолює засідання.

Умєров провів зустріч з головуючим на "Рамштайні" Гілі: очікує нових рішень для посилення ЗСУ

Також участь бере новий міністр оборони США Піт Гегсет.

На "Рамштайн" прибув і голова Міноборони України Рустем Умєров. Він уже мав зустрічі з Гілі та Гегсетом.

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Зі слів Умєрова, сьогодні на "Рамштайні" на порядку денному:

Стабільне та своєчасне постачання військової допомоги у 2025 році.

Прискорення постачання критично важливого озброєння – ППО, авіації, боєприпасів.

Інвестиції в оборонну промисловість в Україні та спільні проєкти з європейськими партнерами.

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