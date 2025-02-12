Умєров провів зустріч з головуючим на "Рамштайні" Гілі: очікує нових рішень для посилення ЗСУ
Київ • УНН
Міністр оборони України провів переговори з британським колегою Джоном Гілі перед засіданням Контактної групи. Сторони обговорили порядок денний та нові зобов'язання Британії щодо підтримки України.
Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що провів переговори з британським колегою Джоном Гілі перед засіданням Контактної групи з питань оборони України, обговоривши порядок денний "Рамштайну" та ключові очікування, пише УНН.
Деталі
"Перед початком засідання Контактної групи з питань оборони України поспілкувався з Джоном Гілі, який сьогодні вперше очолює зустріч союзників", - зазначив Умєров у Facebook.
Умєров сьогодні на "Рамштайні": анонсував переговори про озброєння та виробництво в Україні12.02.25, 09:51 • 101354 перегляди
З його слів, обговорили "порядок денний засідання, ключові очікування та пріоритети для ЗСУ, які потребують рішень вже сьогодні".
Очікуємо продуктивного засідання "Рамштайн" та нових рішень для посилення Збройних сил України
Умєров провів першу зустріч з новим головою Пентагону12.02.25, 12:33 • 20103 перегляди