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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 131055 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 189732 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 152751 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 142125 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 119524 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108642 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Умєров провів зустріч з головуючим на "Рамштайні" Гілі: очікує нових рішень для посилення ЗСУ

Умєров провів зустріч з головуючим на "Рамштайні" Гілі: очікує нових рішень для посилення ЗСУ

Київ • УНН

 • 25260 перегляди

Міністр оборони України провів переговори з британським колегою Джоном Гілі перед засіданням Контактної групи. Сторони обговорили порядок денний та нові зобов'язання Британії щодо підтримки України.

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що провів переговори з британським колегою Джоном Гілі перед засіданням Контактної групи з питань оборони України, обговоривши порядок денний "Рамштайну" та ключові очікування, пише УНН.

Деталі

"Перед початком засідання Контактної групи з питань оборони України поспілкувався з Джоном Гілі, який сьогодні вперше очолює зустріч союзників", - зазначив Умєров у Facebook.

Умєров сьогодні на "Рамштайні": анонсував переговори про озброєння та виробництво в Україні12.02.25, 09:51 • 101354 перегляди

З його слів, обговорили "порядок денний засідання, ключові очікування та пріоритети для ЗСУ, які потребують рішень вже сьогодні".

Очікуємо продуктивного засідання "Рамштайн" та нових рішень для посилення Збройних сил України

- повідомив Умєров.

Умєров провів першу зустріч з новим головою Пентагону12.02.25, 12:33 • 20103 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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