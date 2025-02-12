Умєров провів зустріч з головуючим на "Рамштайні" Гілі: очікує нових рішень для посилення ЗСУ

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що провів переговори з британським колегою Джоном Гілі перед засіданням Контактної групи з питань оборони України, обговоривши порядок денний "Рамштайну" та ключові очікування, пише УНН.



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"Перед початком засідання Контактної групи з питань оборони України поспілкувався з Джоном Гілі, який сьогодні вперше очолює зустріч союзників", - зазначив Умєров у Facebook.

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З його слів, обговорили "порядок денний засідання, ключові очікування та пріоритети для ЗСУ, які потребують рішень вже сьогодні".

Очікуємо продуктивного засідання "Рамштайн" та нових рішень для посилення Збройних сил України - повідомив Умєров.

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