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Пять областей Украины на грани "локального карантина" из-за ОРВИ - Минздрав
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Умеров провел встречу с председательствующим на "Рамштайн" Хили: ожидает новых решений для усиления ВСУ

Умеров провел встречу с председательствующим на "Рамштайн" Хили: ожидает новых решений для усиления ВСУ

Киев  •  УНН

 • 11396 просмотра

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Министр обороны Украины провел переговоры с британским коллегой Джоном Гили перед заседанием Контактной группы. Стороны обсудили повестку дня и новые обязательства Британии по поддержке Украины.

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что провел переговоры с британским коллегой Джоном Хили перед заседанием Контактной группы по вопросам обороны Украины, обсудив повестку дня "Рамштайна" и ключевые ожидания, пишет УНН.

Детали

"Перед началом заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины пообщался с Джоном Хили, который сегодня впервые возглавляет встречу союзников", - отметил Умеров в Facebook.

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По его словам, обсудили "повестку дня заседания, ключевые ожидания и приоритеты для ВСУ, которые требуют решений уже сегодня".

Ожидаем продуктивного заседания "Рамштайн" и новых решений для усиления Вооруженных сил Украины

- сообщил Умеров.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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