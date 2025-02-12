Умеров провел встречу с председательствующим на "Рамштайн" Хили: ожидает новых решений для усиления ВСУ
Киев • УНН
Министр обороны Украины провел переговоры с британским коллегой Джоном Гили перед заседанием Контактной группы. Стороны обсудили повестку дня и новые обязательства Британии по поддержке Украины.
Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что провел переговоры с британским коллегой Джоном Хили перед заседанием Контактной группы по вопросам обороны Украины, обсудив повестку дня "Рамштайна" и ключевые ожидания, пишет УНН.
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"Перед началом заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины пообщался с Джоном Хили, который сегодня впервые возглавляет встречу союзников", - отметил Умеров в Facebook.
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По его словам, обсудили "повестку дня заседания, ключевые ожидания и приоритеты для ВСУ, которые требуют решений уже сегодня".
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