Умеров провел первую встречу с новым главой Пентагона
Киев • УНН
Министр обороны Украины Рустем Умеров провел первую встречу с новоназначенным главой Пентагона Питом Хегсетом. Об этом Умеров сообщил в Facebook, опубликовав фото встречи.
Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что провел первую встречу с новым главой Пентагона Питом Хегсетом, пишет УНН.
Детали
"Первая встреча с новым министром обороны США Питом Хегсетом", - написал Умеров в Facebook, обнародовав фото со встречи.
Деталей министр не привел.
Умеров сегодня на «Рамштайн»: анонсировал переговоры о вооружении и производстве в Украине12.02.25, 09:51 • 25627 просмотров