Умеров сегодня на «Рамштайн»: анонсировал переговоры о вооружении и производстве в Украине
Киев • УНН
Министр обороны Украины принимает участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе. Обсуждаются поставки оружия на 2025 год и развитие оборонной промышленности в Украине.
Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что сегодня принимает участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате «Рамштайн») в Брюсселе, указав, что на повестке дня - поставки вооружения и развитие оборонной промышленности в Украине, пишет УНН.
Начинаю работу на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) в формате «Рамштайн» в Брюсселе. Это важный этап в укреплении обороноспособности Украины и координации дальнейших действий союзников. Сегодня впервые заседание возглавляет мой коллега и друг Джон Гили, государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании. Также участие принимает новый министр обороны США Пит Хэгсет
На повестке дня:
- Стабильные и своевременные поставки военной помощи в 2025 году.
- Ускорение поставок критически важного вооружения - ПВО, авиации, боеприпасов.
- Инвестиции в оборонную промышленность в Украине и совместные проекты с европейскими партнерами.
По его словам, обсуждаются не только текущие потребности, но и долгосрочные решения:
- Расширение оборонного производства в Украине.
- Финансирование украинского ОПК и создание новых предприятий.
- Увеличение объемов поставок вооружения за счет мощностей европейской оборонки.
Кроме «Рамштайн», по словам министра, на этой неделе состоятся ключевые мероприятия для безопасности Украины и всего мира:
- Заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров обороны.
- Мюнхенская конференция по безопасности.
«Также проведу серию двусторонних встреч с министрами обороны союзников. Главная цель - усиление военного сотрудничества и реальные механизмы поддержки Украины», - указал он.
«Украина готова к переговорам по завершению войны. Но справедливый и длительный мир возможен только тогда, когда Украина будет сильной на поле боя. Работаем для укрепления нашей обороны и безопасности всей Европы», - подчеркнул Умеров.