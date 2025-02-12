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Умеров сегодня на «Рамштайн»: анонсировал переговоры о вооружении и производстве в Украине

Киев  •  УНН

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Министр обороны Украины принимает участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе. Обсуждаются поставки оружия на 2025 год и развитие оборонной промышленности в Украине.

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что сегодня принимает участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате «Рамштайн») в Брюсселе, указав, что на повестке дня - поставки вооружения и развитие оборонной промышленности в Украине, пишет УНН.

Начинаю работу на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) в формате «Рамштайн» в Брюсселе. Это важный этап в укреплении обороноспособности Украины и координации дальнейших действий союзников. Сегодня впервые заседание возглавляет мой коллега и друг Джон Гили, государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании. Также участие принимает новый министр обороны США Пит Хэгсет

- написал Умеров в Facebook.

На повестке дня:

  • Стабильные и своевременные поставки военной помощи в 2025 году.
  • Ускорение поставок критически важного вооружения - ПВО, авиации, боеприпасов.
  • Инвестиции в оборонную промышленность в Украине и совместные проекты с европейскими партнерами.

По его словам, обсуждаются не только текущие потребности, но и долгосрочные решения:

  • Расширение оборонного производства в Украине.
  • Финансирование украинского ОПК и создание новых предприятий.
  • Увеличение объемов поставок вооружения за счет мощностей европейской оборонки.

Кроме «Рамштайн», по словам министра, на этой неделе состоятся ключевые мероприятия для безопасности Украины и всего мира:

  • Заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров обороны.
  • Мюнхенская конференция по безопасности.

«Также проведу серию двусторонних встреч с министрами обороны союзников. Главная цель - усиление военного сотрудничества и реальные механизмы поддержки Украины», - указал он.

«Украина готова к переговорам по завершению войны. Но справедливый и длительный мир возможен только тогда, когда Украина будет сильной на поле боя. Работаем для укрепления нашей обороны и безопасности всей Европы», - подчеркнул Умеров.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
natoNATO
bryusselБрюссель
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

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