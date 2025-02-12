Умєров сьогодні на "Рамштайні": анонсував переговори про озброєння та виробництво в Україні
Київ • УНН
Міністр оборони України бере участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі. Обговорюються постачання зброї на 2025 рік та розвиток оборонної промисловості в Україні.
Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що сьогодні бере участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") у Брюсселі, вказавши, що на порядку денному - постачання озброєння та розвиток оборонної промисловості в Україні, пише УНН.
Розпочинаю роботу на засіданні Контактної групи з питань оборони України (UDCG) у форматі "Рамштайн" у Брюсселі. Це важливий етап у зміцненні обороноздатності України та координації подальших дій союзників. Сьогодні вперше засідання очолює мій колега та друг Джон Гілі, державний секретар з питань оборони Великої Британії. Також участь бере новий міністр оборони США Піт Гегсет
На порядку денному:
- Стабільне та своєчасне постачання військової допомоги у 2025 році.
- Прискорення постачання критично важливого озброєння – ППО, авіації, боєприпасів.
- Інвестиції в оборонну промисловість в Україні та спільні проєкти з європейськими партнерами.
З його слів, обговорюються не лише поточні потреби, а й довгострокові рішення:
- Розширення оборонного виробництва в Україні.
- Фінансування українського ОПК та створення нових підприємств.
- Збільшення обсягів постачання озброєння за рахунок потужностей європейської оборонки.
Окрім "Рамштайну", зі слів міністра, цього тижня відбудуться ключові заходи для безпеки України та всього світу:
- Засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони.
- Мюнхенська безпекова конференція.
"Також проведу серію двосторонніх зустрічей із міністрами оборони союзників. Головна мета – посилення військового співробітництва та реальні механізми підтримки України", - вказав він.
"Україна готова до переговорів щодо завершення війни. Але справедливий і тривалий мир можливий лише тоді, коли Україна буде сильною на полі бою. Працюємо для зміцнення нашої оборони та безпеки всієї Європи", - наголосив Умєров.
Новий голова Пентагону не буде робити заяв щодо нової зброї для України на "Рамштайні" - ЗМІ 11.02.25, 16:49 • 41696 переглядiв