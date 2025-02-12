Умєров сьогодні на "Рамштайні": анонсував переговори про озброєння та виробництво в Україні

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що сьогодні бере участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") у Брюсселі, вказавши, що на порядку денному - постачання озброєння та розвиток оборонної промисловості в Україні, пише УНН.

Розпочинаю роботу на засіданні Контактної групи з питань оборони України (UDCG) у форматі "Рамштайн" у Брюсселі. Це важливий етап у зміцненні обороноздатності України та координації подальших дій союзників. Сьогодні вперше засідання очолює мій колега та друг Джон Гілі, державний секретар з питань оборони Великої Британії. Також участь бере новий міністр оборони США Піт Гегсет - написав Умєров у Facebook.

На порядку денному:

Стабільне та своєчасне постачання військової допомоги у 2025 році.

Прискорення постачання критично важливого озброєння – ППО, авіації, боєприпасів.

Інвестиції в оборонну промисловість в Україні та спільні проєкти з європейськими партнерами.

З його слів, обговорюються не лише поточні потреби, а й довгострокові рішення:

Розширення оборонного виробництва в Україні.

Фінансування українського ОПК та створення нових підприємств.

Збільшення обсягів постачання озброєння за рахунок потужностей європейської оборонки.

Окрім "Рамштайну", зі слів міністра, цього тижня відбудуться ключові заходи для безпеки України та всього світу:

Засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони.

Мюнхенська безпекова конференція.

"Також проведу серію двосторонніх зустрічей із міністрами оборони союзників. Головна мета – посилення військового співробітництва та реальні механізми підтримки України", - вказав він.

"Україна готова до переговорів щодо завершення війни. Але справедливий і тривалий мир можливий лише тоді, коли Україна буде сильною на полі бою. Працюємо для зміцнення нашої оборони та безпеки всієї Європи", - наголосив Умєров.

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