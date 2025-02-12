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Умєров сьогодні на "Рамштайні": анонсував переговори про озброєння та виробництво в Україні

Київ • УНН

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Міністр оборони України бере участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі. Обговорюються постачання зброї на 2025 рік та розвиток оборонної промисловості в Україні.

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що сьогодні бере участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") у Брюсселі, вказавши, що на порядку денному - постачання озброєння та розвиток оборонної промисловості в Україні, пише УНН.

Розпочинаю роботу на засіданні Контактної групи з питань оборони України (UDCG) у форматі "Рамштайн" у Брюсселі. Це важливий етап у зміцненні обороноздатності України та координації подальших дій союзників. Сьогодні вперше засідання очолює мій колега та друг Джон Гілі, державний секретар з питань оборони Великої Британії. Також участь бере новий міністр оборони США Піт Гегсет

- написав Умєров у Facebook.

На порядку денному:

  • Стабільне та своєчасне постачання військової допомоги у 2025 році.
    • Прискорення постачання критично важливого озброєння – ППО, авіації, боєприпасів.
      • Інвестиції в оборонну промисловість в Україні та спільні проєкти з європейськими партнерами.

        З його слів, обговорюються не лише поточні потреби, а й довгострокові рішення:

        • Розширення оборонного виробництва в Україні.
          • Фінансування українського ОПК та створення нових підприємств.
            • Збільшення обсягів постачання озброєння за рахунок потужностей європейської оборонки.

              Окрім "Рамштайну", зі слів міністра, цього тижня відбудуться ключові заходи для безпеки України та всього світу:

              • Засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони.
                • Мюнхенська безпекова конференція.

                  "Також проведу серію двосторонніх зустрічей із міністрами оборони союзників. Головна мета – посилення військового співробітництва та реальні механізми підтримки України", - вказав він.

                  "Україна готова до переговорів щодо завершення війни. Але справедливий і тривалий мир можливий лише тоді, коли Україна буде сильною на полі бою. Працюємо для зміцнення нашої оборони та безпеки всієї Європи", - наголосив Умєров.

                  Новий голова Пентагону не буде робити заяв щодо нової зброї для України на "Рамштайні" - ЗМІ 11.02.25, 16:49 • 41696 переглядiв

                  Юлія Шрамко

                  Юлія Шрамко

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