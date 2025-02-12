Умєров провів першу зустріч з новим головою Пентагону
Київ • УНН
Міністр оборони України Рустем Умєров провів першу зустріч з новопризначеним головою Пентагону Пітом Гегсетом. Про це Умєров повідомив у Facebook, опублікувавши фото зустрічі.
Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що провів першу зустріч з новим головою Пентагону Пітом Гегсетом, пише УНН.
Деталі
"Перша зустріч із новим міністром оборони США Пітом Гегсетом", - написав Умєров у Facebook, оприлюднивши фото із зустрічі.
Деталей міністр не навів.
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