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Глава Пентагона заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года является нереалистичной задачей
14:23 • 4024 просмотра

Глава Пентагона заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года является нереалистичной задачей

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Как написать идеальное резюме: советы от HR
13:50 • 42475 просмотра

Как написать идеальное резюме: советы от HR

Пять областей Украины на грани "локального карантина" из-за ОРВИ - Минздрав
12:22 • 70162 просмотра

Пять областей Украины на грани "локального карантина" из-за ОРВИ - Минздрав

СБУ разоблачила в своих рядах топовую "крысу" фсб: глава Службы безопасности Малюк лично задерживал предателя
10:46 • 108217 просмотра

СБУ разоблачила в своих рядах топовую "крысу" фсб: глава Службы безопасности Малюк лично задерживал предателя

Верховная Рада установила Национальный день молитвы
10:46 • 109979 просмотра

Верховная Рада установила Национальный день молитвы

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Рада поддержала реформу АРМА: что предлагается изменить

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ГБР расследует дело против экс-главы ГНС Татьяны Кириенко, ей может грозить до 8 лет тюрьмы
09:53 • 109810 просмотра

ГБР расследует дело против экс-главы ГНС Татьяны Кириенко, ей может грозить до 8 лет тюрьмы

Wizz Air хочет возобновить полеты в Украину в течение шести недель после прекращения огня
09:03 • 106947 просмотра

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Минобороны запускает "Контракт 18-24": что получат молодые военные?
11 февраля, 19:11 • 123234 просмотра

Минобороны запускает "Контракт 18-24": что получат молодые военные?

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Украина готовится легализовать криптовалюту: что изменится для бизнеса и граждан
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"Рамштайн" начался в Брюсселе: британский министр обороны впервые возглавил заседание

"Рамштайн" начался в Брюсселе: британский министр обороны впервые возглавил заседание

Киев  •  УНН

 • 7610 просмотра

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В Брюсселе началось очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Встречу впервые возглавил министр обороны Великобритании Джон Гили, также присутствовал новый глава Пентагона Пит Хегсет.

Министр обороны Великобритании Джон Хили открыл очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн") в Брюсселе, пишет УНН.

Детали

Сегодня Джон Хили, государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании, впервые возглавляет заседание.

Умеров провел встречу с председательствующим на "Рамштайн" Хили: ожидает новых решений для усиления ВСУ12.02.25, 13:42 • 16507 просмотров

Также участие принимает новый министр обороны США Пит Хегсет.

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На "Рамштайн" прибыл и глава Минобороны Украины Рустем Умеров. Он уже имел встречи с Хили и Хегсетом.

Умеров провел первую встречу с новым главой Пентагона12.02.25, 12:33 • 15042 просмотра

По словам Умерова, сегодня на "Рамштайне" на повестке дня:

  • Стабильные и своевременные поставки военной помощи в 2025 году.
    • Ускорение поставок критически важного вооружения - ПВО, авиации, боеприпасов.
      • Инвестиции в оборонную промышленность Украины и совместные проекты с европейскими партнерами.

        Умеров сегодня на "Рамштайн": анонсировал переговоры о вооружении и производстве в Украине12.02.25, 09:51 • 33019 просмотров

        Павел Башинский

        Павел Башинский

        Войнаполитика
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