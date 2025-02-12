"Рамштайн" начался в Брюсселе: британский министр обороны впервые возглавил заседание
Киев • УНН
В Брюсселе началось очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Встречу впервые возглавил министр обороны Великобритании Джон Гили, также присутствовал новый глава Пентагона Пит Хегсет.
Министр обороны Великобритании Джон Хили открыл очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн") в Брюсселе, пишет УНН.
Детали
Сегодня Джон Хили, государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании, впервые возглавляет заседание.
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Также участие принимает новый министр обороны США Пит Хегсет.
На "Рамштайн" прибыл и глава Минобороны Украины Рустем Умеров. Он уже имел встречи с Хили и Хегсетом.
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По словам Умерова, сегодня на "Рамштайне" на повестке дня:
- Стабильные и своевременные поставки военной помощи в 2025 году.
- Ускорение поставок критически важного вооружения - ПВО, авиации, боеприпасов.
- Инвестиции в оборонную промышленность Украины и совместные проекты с европейскими партнерами.
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