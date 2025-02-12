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Великобритания готова выделить более 5,4 млрд долларов на помощь Украине - Гили

Великобритания готова выделить более 5,4 млрд долларов на помощь Украине - Гили

Киев  •  УНН

 • 1370 просмотра

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Министр обороны Великобритании Джон Гили объявил о готовности выделить Украине 4,5 млрд фунтов военной помощи. Пакет будет включать дроны, танки, артиллерию и ракеты различных типов.

Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что его страна готова предоставить Украине еще 4,5 млрд фунтов (более 5,4 млрд долларов) помощи. Об этом Гили заявил во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн") в Брюсселе, передает УНН.

Детали

путин верил, что за три дня сможет победить в этой войне, но теперь уже три года продолжается эта война. 850 тыс. россиян были убиты и ранены. В то же время россия остается чрезвычайно опасной и потихоньку продвигается дальше. Президент Трамп и Президент Зеленский выразили свое желание достичь мира с позиции силы. Это то обязательство, которое мы взяли в рамках этой контактной группы, чтобы обеспечить эту силу и мощность для достижения этого мира

- сказал Гили.

Он отметил, что главная задача "это дать храбрым бойцам в Украине все, что нужно для ведения этой борьбы и для того, чтобы заставить путина сесть за стол переговоров".

"В этот очень важный момент, мы должны наращивать свои силы, усиливая Украину, давить на путина, обеспечивая таким образом мир. Мы занимаемся сейчас тяжелой работой и пытаемся разделить это бремя, мобилизуется сейчас Европа, наращивая свои расходы на оборону и оказывая большую поддержку Украине. Поэтому, со стороны Великобритании мы готовы выделить 4,5 млрд фунтов на помощь Украине больше, чем когда-либо до этого. До конца марта мы непосредственно будем работать вместе с нашими партнерами Латвией и другими членами Альянса. Мы за последний год передали более 10 тыс. дронов. И сейчас мы еще объявили 150 млн фунтов на различные средства, танки артиллерийские средства. И ракеты земля-воздух, воздух-воздух, чтобы создать надлежащий пакет для помощи Украине", - добавил Гили.

По его словам, "безопасность Украины будет означать мировую безопасность, а эта война никогда не была предметом для только одной страны".

"И Китай смотрит, и Иран смотрит на это. И также Северная Корея. Смотрят, наблюдают за путиным. Смотрят на все слабые места и также ожидают того, что наше единство будет хрупким", - добавил Гили.

Напомним

Министр обороны Великобритании Джон Гили открыл очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн") в Брюсселе.

Павел Башинский

Павел Башинский

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