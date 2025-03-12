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Европейские союзники ускоряют создание "коалиции желающих" для гарантий безопасности Украине - Гили

Киев • УНН

 • 12915 просмотра

Министр обороны Британии заявил, что европейские страны ускорят создание коалиции для предоставления Украине гарантий безопасности. Великая Британия и Франция возглавляют работу по планированию.

Европейские союзники ускоряют создание "коалиции желающих" для гарантий безопасности Украине - Гили

Министр обороны Великой Британии Джон Хили заявил, что европейские страны "ускорят" работу над формированием "коалиции желающих" для предоставления Украине гарантий безопасности в случае прекращения огня. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

С соответствующим заявлением Хили выступил после встречи министров обороны Франции, Германии, Италии, Польши и Великобритании, которые собирались 12 марта для обсуждения гарантий безопасности для Украины, в частности возможности развертывания международных сил.

Великобритания и Франция совместно возглавляют работу по планированию, чтобы продвигать мирные инициативы и создавать механизмы гарантий безопасности для Украины

- заявил Хили на пресс-конференции.

По его словам, между странами установилось тесное сотрудничество, которое позволит ускорить процесс создания коалиции.

Мы ведем эту работу вместе, тесно сотрудничаем с партнерскими странами, стремимся создать коалицию желающих среди европейских государств и за их пределами, и с сегодняшнего дня мы ускоряем этот процесс

- подчеркнул министр обороны Британии.

Он также отметил, что премьер-министр Великой Британии Кир Стармер в субботу проведет еще один саммит лидеров, после чего на следующей неделе состоятся дальнейшие встречи высокопоставленных военных чиновников по Украине.

Напомним

Премьер-министр Великой Британии сообщил о готовности некоторых стран присоединиться к плану обеспечения мира в Украине. По словам Стармера, мирное соглашение должно включать россию, но не позволять ей определять условия безопасности.

Великобритания готова выделить более 5,4 млрд долларов на помощь Украине - Гили12.02.25, 16:16 • 24763 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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