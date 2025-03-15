Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал мировых лидеров продолжать давление на российского диктатора владимира путина для безусловного прекращения огня, сообщает Sky News, пишет УНН.

Детали

Встреча мировых лидеров для обсуждения миротворческой деятельности в Украине в формате "коалиции желающих", созванная Стармером, началась сегодня, и он сделал несколько комментариев в начале встречи.

Премьер-министр Британии сказал своим коллегам, что за последнюю неделю "много произошло", что им нужно обсудить.

Относительно переговоров между Украиной и Соединенными Штатами в Саудовской Аравии на этой неделе, Стармер сказал, что Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал, что "Украина является стороной мира, поскольку он выразил приверженность относительно 30-дневного безусловного прекращения огня".

Но путин "пытается затягивать", сказал британский премьер и добавил, что если президент россии "серьезно настроен на мир, он должен прекратить свои варварские атаки на Украину и согласиться на прекращение огня".

"Мне кажется, что рано или поздно ему придется сесть за стол переговоров и начать серьезную дискуссию", - сказал Стармер.

"Но мы не можем сидеть сложа руки и просто ждать, пока это произойдет. Мы должны продолжать продвигаться вперед, продвигаться вперед и готовиться к миру - миру, который будет безопасным и продлится", - указал он.

Это означает укрепление собственной обороны Украины, "готовность защищать любое соглашение через коалицию желающих" и сохранение "давления на путина, чтобы тот пришел к столу (переговоров)".

Ожидается, что на виртуальной встрече сегодня будет рассмотрено, как страны могут помочь Украине в военном и финансовом планах.

Важно то, что там должны оценить уровень поддержки идеи миротворческой миссии Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона о "коалиции желающих", пишет издание.

"Если россия наконец сядет за стол переговоров, тогда мы должны быть готовы следить за прекращением огня, чтобы обеспечить серьезный и длительный мир", - сказал Стармер лидерам.

"Если они этого не сделают, тогда нам нужно напрячь все сухожилия, чтобы усилить экономическое давление на россию, чтобы обеспечить прекращение этой войны", - указал британский премьер.

Ожидается, что к сегодняшней встрече присоединятся около 25 стран, и к европейским лидерам присоединятся лидеры из Австралии, Канады и Новой Зеландии.

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Напомним

Украина и США провели 11 марта переговоры в Джидде, по итогам которых выпустили совместное заявление, в котором "Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном введении временного, 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон, при условии принятия и одновременного выполнения российской федерацией".

Согласно заявлению, Соединенные Штаты должны были довести до сведения рф, что взаимность со стороны россии является ключом к достижению мира.

Президент США Дональд Трамп заявил о продуктивных переговорах с российским диктатором владимиром путиным 13 марта.

В тот день российский диктатор владимир путин заявил о готовности к перемирию с Украиной на 30 суток. Но, по его словам, "есть нюансы" относительно этого.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заявления российского диктатора владимира путина о перемирии с Украиной на 30 суток были предсказуемыми, и он готовит отказ от этого предложения, однако боится сказать об этом президенту США Дональду Трампу.

Впоследствии в россии заявили, что диктатор владимир путин передал "дополнительные" сигналы президенту США Дональду Трампу относительно предложенного США 30-ти дневного перемирия Украине.

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