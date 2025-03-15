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Заявления кремля подчеркивают отказ путина от предложения о прекращении огня - ISW

Киев • УНН

 • 20304 просмотра

В Институте изучения войны заявили, что путин не рассматривает прекращение огня и будет пытаться затягивать переговоры. Он стремится поставить россию и США как равных на глобальной арене.

Заявления кремля подчеркивают отказ путина от предложения о прекращении огня - ISW

Российский диктатор владимир путин, вероятно, намерен отвлечь внимание от любых переговоров о будущем прекращении огня в Украине и затянуть их. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), передает УНН.

Детали

"Заявления кремля после встречи путина со специальным посланником США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом 13 марта подчеркивают отказ путина от американско-украинского предложения о прекращении огня и дальнейшее нежелание участвовать в добросовестных переговорах по прекращению войны в Украине", - говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что пресс-секретарь кремля дмитрий песков заявил, что путин принял Уиткоффа в москве вечером 13 марта и повторил, что путин "поддерживает позицию Трампа по урегулированию в Украине, но есть вопросы, на которые нужно ответить вместе".

"Акцент пескова на прямом разговоре между путиным и Трампом и постоянный отказ путина принять предложенное Украиной и США прекращение огня свидетельствует о том, что путин, вероятно, намерен отвлечь внимание от любых переговоров о будущем прекращении огня в Украине и затянуть их. Недавние призывы путина к прямому телефонному разговору с Трампом являются лишь последним событием в попытках путина поставить россию и Соединенные Штаты как равных на глобальной арене", - отмечается в отчете.

Аналитики отмечают, что недавно российские источники заявляли, что путин стремится затянуть переговоры о возможном временном прекращении огня, и последние публичные заявления путина согласуются с этими инсайдерскими утверждениями.

Кроме того, аналитики со ссылкой на разведку США акцентируют, что путин не желает заканчивать войну в Украине и остается преданным завоеванию Украины, что согласуется с долгосрочной оценкой ISW относительно целей путина в Украине и нежелания вести переговоры добросовестно.

Напомним

Засекреченные отчеты разведки США ставят под сомнение готовность российского диктатора владимира путина прекратить войну против Украины.

российский диктатор владимир путин заявил о готовности к перемирию с Украиной на 30 суток. Однако, по его словам, существуют определенные условия для этого.

Павел Башинский

Павел Башинский

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