Заяви кремля підкреслюють відмову путіна від пропозиції про припинення вогню - ISW

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 31554 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 49888 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 53996 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 59298 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 71225 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 58397 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 57150 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 122343 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82342 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 228472 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4м/с
66%
Популярнi новини

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 24029 перегляди

Погіршення погоди: ожеледь, хуртовини та сильний вітер в Україні 10 квітня

9 квітня, 14:45 • 14490 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 20850 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 19632 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 20835 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 90770 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 122340 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 228470 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 405087 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 397262 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 11735 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 19653 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 20872 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 24047 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 75743 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Заяви кремля підкреслюють відмову путіна від пропозиції про припинення вогню - ISW

Київ • УНН

 • 20308 перегляди

В Інституті вивчення війни заявили, що путін не розглядає припинення вогню та намагатиметься затягувати переговори. Він прагне поставити росію та США як рівних на глобальній арені.

Заяви кремля підкреслюють відмову путіна від пропозиції про припинення вогню - ISW

Російський диктатор володимир путін, імовірно, має намір відволікти увагу від будь-яких переговорів про майбутнє припинення вогню в Україні і затягнути їх. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає УНН.

Деталі

"Заяви кремля після зустрічі путіна зі спеціальним посланником США на Близькому Сході Стівом Віткоффом 13 березня підкреслюють відмову путіна від американсько-української пропозиції про припинення вогню та подальше небажання брати участь у добросовісних переговорах щодо припинення війни в Україні", - ідеться у звіті.

Аналітики зазначають, що речник кремля дмитро пєсков заявив, що путін прийняв Віткоффа в москві ввечері 13 березня і повторив, що путін "підтримує позицію Трампа щодо врегулювання в Україні, але є питання, на які потрібно відповісти разом".

"Акцент пєскова на прямій розмові між путіним і Трампом і постійна відмова путіна прийняти запропоноване Україною та США припинення вогню свідчить про те, що путін, імовірно, має намір відволікти увагу від будь-яких переговорів про майбутнє припинення вогню в Україні і затягнути їх. Нещодавні заклики путіна до прямої телефонної розмови з Трампом є лише останньою подією в спробах путіна поставити росію та Сполучені Штати як рівних на глобальній арені", - зазначається у звіті.

Аналітики наголошують, що нещодавно російські джерела заявляли, що путін прагне затягнути переговори про можливе тимчасове припинення вогню, і останні публічні заяви путіна узгоджуються з цими інсайдерськими твердженнями.

Окрім того, аналітики з посиланням на розвідку США акцентують, що путін не бажає закінчувати війну в Україні та залишається відданим завоюванню України, що узгоджується з довгостроковою оцінкою ISW щодо цілей путіна в Україні та небажання вести переговори сумлінно.

Нагадаємо

Засекречені звіти розвідки США ставлять під сумнів готовність російського диктатора володимира путіна припинити війну проти України.

російський диктатор володимир путін заявив про готовність до перемир'я з Україною на 30 діб. Проте, за його словами, існують певні умови для цього.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітикаНовини Світу
Інститут дослідження війни
Дональд Трамп
Сполучені Штати
Україна
Brent
$65.78
Bitcoin
$83,052.70
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,094.31
Ethereum
$1,671.19