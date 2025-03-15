Заяви кремля підкреслюють відмову путіна від пропозиції про припинення вогню - ISW

Російський диктатор володимир путін, імовірно, має намір відволікти увагу від будь-яких переговорів про майбутнє припинення вогню в Україні і затягнути їх. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає УНН.

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"Заяви кремля після зустрічі путіна зі спеціальним посланником США на Близькому Сході Стівом Віткоффом 13 березня підкреслюють відмову путіна від американсько-української пропозиції про припинення вогню та подальше небажання брати участь у добросовісних переговорах щодо припинення війни в Україні", - ідеться у звіті.

Аналітики зазначають, що речник кремля дмитро пєсков заявив, що путін прийняв Віткоффа в москві ввечері 13 березня і повторив, що путін "підтримує позицію Трампа щодо врегулювання в Україні, але є питання, на які потрібно відповісти разом".

"Акцент пєскова на прямій розмові між путіним і Трампом і постійна відмова путіна прийняти запропоноване Україною та США припинення вогню свідчить про те, що путін, імовірно, має намір відволікти увагу від будь-яких переговорів про майбутнє припинення вогню в Україні і затягнути їх. Нещодавні заклики путіна до прямої телефонної розмови з Трампом є лише останньою подією в спробах путіна поставити росію та Сполучені Штати як рівних на глобальній арені", - зазначається у звіті.

Аналітики наголошують, що нещодавно російські джерела заявляли, що путін прагне затягнути переговори про можливе тимчасове припинення вогню, і останні публічні заяви путіна узгоджуються з цими інсайдерськими твердженнями.

Окрім того, аналітики з посиланням на розвідку США акцентують, що путін не бажає закінчувати війну в Україні та залишається відданим завоюванню України, що узгоджується з довгостроковою оцінкою ISW щодо цілей путіна в Україні та небажання вести переговори сумлінно.

Нагадаємо

Засекречені звіти розвідки США ставлять під сумнів готовність російського диктатора володимира путіна припинити війну проти України.

російський диктатор володимир путін заявив про готовність до перемир'я з Україною на 30 діб. Проте, за його словами, існують певні умови для цього.