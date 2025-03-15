Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выпустил заявление после виртуального саммита "коалиции желающих", пишет УНН со ссылкой на сообщение на сайте британского правительства.

Детали

Вот что сказал премьер Британии:

"Мы подчеркнули нашу непоколебимую приверженность стоять плечом к плечу с Украиной, как сейчас, так и в будущем.

Мы приветствовали усилия президента Трампа, президента Зеленского и их переговорных групп по достижению весомого прорыва относительно мирного соглашения в Джидде на этой неделе, а также приверженность президента Зеленского предложению США относительно немедленного и безусловного 30-дневного прекращения огня при условии согласия россии.

Мы согласились, что сейчас мяч на стороне россии, и президент путин должен доказать, что он серьезно относится к миру, и подписать прекращение огня на равных условиях. Колебания и промедления кремля относительно предложения президента Трампа о прекращении огня и продолжающиеся варварские атаки россии на Украину полностью противоречат заявленному президентом путиным стремлению к миру.

Мы подтвердили нашу преданность долгосрочной безопасности Украины и согласились, что Украина должна быть способна защитить себя и сдержать будущую российскую агрессию.

Надежные и заслуживающие доверия меры безопасности являются лучшим способом гарантировать, что любое соглашение завершится длительным миром. Мы договорились, что военные планировщики снова соберутся в Великобритании на этой неделе, чтобы разработать практические планы относительно того, как наши военные могут поддерживать будущую безопасность Украины. Мы будем развивать собственную оборону и Вооруженные силы Украины и будем готовы к развертыванию как "коалиция желающих" в случае мирного соглашения, чтобы помочь защитить Украину на земле, на море и в небе.

В случае прекращения огня мы подчеркнули необходимость мощных мер мониторинга, чтобы гарантировать, что любые нарушения соглашения будут выявлены и сообщены.

Мы согласились, что в случае, если президент путин откажется согласиться на немедленное и безусловное прекращение огня, нам нужно будет усилить наши усилия для укрепления Украины, ослабления российской военной машины и усилить давление на президента путина, чтобы убедить его сесть за стол переговоров. Чтобы достичь этого, мы ускорим нашу военную поддержку, усилим наши санкции относительно доходов россии и продолжим изучать все законные пути, чтобы гарантировать, что россия заплатит за ущерб, который она нанесла Украине.

Мы договорились продолжить эти дискуссии как группа в ближайшие дни, чтобы обеспечить справедливый и длительный мир в Украине".

Дополнение

Источник британского Sky News в правительстве страны сообщил, что на встрече выступили премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, Президент Украины Владимир Зеленский, Генсек НАТО Марк Рютте и новый премьер-министр Канады Марк Карни.