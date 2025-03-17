Британия готова разместить свои войска в Украине на неопределенный срок - СМИ
Киев • УНН
Великобритания рассматривает возможность размещения своих военных в Украине в качестве миротворцев на длительный срок. До 30 тысяч военных из разных стран могут быть привлечены к миссии.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер готов разместить британских военных в качестве миротворцев в Украине на неограниченный срок. Об этом сообщает The Times, пишет УНН.
Детали
Как отмечает издание премьер-министр готов взять на себя бессрочное обязательство размещать британские войска "столько, сколько потребуется" вместе с западными союзниками в попытке сохранить мир".
Отмечается, что руководители оборонных ведомств из "коалиции желающих" встретятся в четверг в Лондоне, чтобы обсудить "в деталях", где должны быть развернуты миротворческие силы.
По данным издания, около шести стран, включая Великобританию, Францию, Турцию, Канаду и Австралию, обсуждают планы направить в Украину до 30 тыс. военнослужащих. Другие государства готовы помочь вооружением и материально-техническим обеспечением.
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