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Британия готова разместить свои войска в Украине на неопределенный срок - СМИ

Киев • УНН

 • 28839 просмотра

Великобритания рассматривает возможность размещения своих военных в Украине в качестве миротворцев на длительный срок. До 30 тысяч военных из разных стран могут быть привлечены к миссии.

Британия готова разместить свои войска в Украине на неопределенный срок - СМИ

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер готов разместить британских военных в качестве миротворцев в Украине на неограниченный срок. Об этом сообщает The Times, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание премьер-министр готов взять на себя бессрочное обязательство размещать британские войска "столько, сколько потребуется" вместе с западными союзниками в попытке сохранить мир".

Отмечается, что руководители оборонных ведомств из "коалиции желающих" встретятся в четверг в Лондоне, чтобы обсудить "в деталях", где должны быть развернуты миротворческие силы.

По данным издания, около шести стран, включая Великобританию, Францию, Турцию, Канаду и Австралию, обсуждают планы направить в Украину до 30 тыс. военнослужащих. Другие государства готовы помочь вооружением и материально-техническим обеспечением.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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