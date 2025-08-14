$41.430.02
Ексклюзив
06:07 • 1374 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
13 серпня, 19:25 • 14102 перегляди
Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57 • 30167 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45 • 35463 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
13 серпня, 14:07 • 37000 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13 серпня, 13:29 • 40430 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
13 серпня, 12:02 • 74915 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
13 серпня, 10:06 • 77303 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 148909 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
13 серпня, 09:00 • 66479 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Британія відмовилась від планів розміщення миротворців в Україні, але обіцяє "жорсткі санкції" для тиску на рф - The Times

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Британія відмовилася від 30-тисячного миротворчого контингенту в Україні, замінивши його на повітряну безпеку, навчання та розмінування. Країна обіцяє посилити санкції проти росії, не залучаючи війська до фронту.

Британія відмовилась від планів розміщення миротворців в Україні, але обіцяє "жорсткі санкції" для тиску на рф - The Times

Британські військові переглянули формат і функції миротворчої місії, яка має розпочатися в Україні після завершення активної фази війни з росією. Про це повідомляє The Times, пише УНН.

Деталі

За даними видання, командування армії Великої Британії відмовилося від ідеї створення 30-тисячного контингенту для захисту портів і міст України.

Новий план включає забезпечення безпеки з повітря над Західною Україною, підтримку у підготовці українських військових та розмінування Чорного моря.

Британські "сили підтримки", які включають експертів з логістики, озброєння та навчання "не займатимуться постачанням військ на лінії фронту". Їхня роль - сприяти "відновленню та реорганізації сухопутних військ України".

Стармер також заявив, що Сполучене Королівство готове "посилити тиск на росію, особливо на економіку, застосовуючи санкції та ширші заходи за необхідності".

Стармер наполягає також на створенні "коаліції охочих", яка б гарантувала дотримання росією умов потенційного перемир’я. За його словами, західні союзники "демонструють рішучість і готовність діяти".

Нагадаємо

У березні Велика Британія розглядала можливість розміщення своїх військових в Україні як миротворців на тривалий термін. До 30 тисяч військових з різних країн мали бути залучені до місії.

Ольга Розгон

Новини Світу
Кір Стармер
The Times
Велика Британія
Україна