Британія відмовилась від планів розміщення миротворців в Україні, але обіцяє "жорсткі санкції" для тиску на рф - The Times

Британські військові переглянули формат і функції миротворчої місії, яка має розпочатися в Україні після завершення активної фази війни з росією. Про це повідомляє The Times, пише УНН.

Деталі

За даними видання, командування армії Великої Британії відмовилося від ідеї створення 30-тисячного контингенту для захисту портів і міст України.

Новий план включає забезпечення безпеки з повітря над Західною Україною, підтримку у підготовці українських військових та розмінування Чорного моря.

Британські "сили підтримки", які включають експертів з логістики, озброєння та навчання "не займатимуться постачанням військ на лінії фронту". Їхня роль - сприяти "відновленню та реорганізації сухопутних військ України".

Стармер також заявив, що Сполучене Королівство готове "посилити тиск на росію, особливо на економіку, застосовуючи санкції та ширші заходи за необхідності".

Стармер наполягає також на створенні "коаліції охочих", яка б гарантувала дотримання росією умов потенційного перемир’я. За його словами, західні союзники "демонструють рішучість і готовність діяти".

Нагадаємо

У березні Велика Британія розглядала можливість розміщення своїх військових в Україні як миротворців на тривалий термін. До 30 тисяч військових з різних країн мали бути залучені до місії.