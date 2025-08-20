$41.360.10
США ввели санкции против судов Международного уголовного суда
11:22 • 24849 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
20 августа, 09:46 • 23773 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
20 августа, 09:29 • 41337 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 165781 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
20 августа, 06:54 • 60689 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 57586 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 55337 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
19 августа, 12:13 • 196891 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
19 августа, 12:09 • 161809 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эстония согласилась отправить в Украину роту миротворцев

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Эстония готова направить в Украину роту миротворцев в составе «коалиции желающих». Детали миссии будут обсуждаться после встречи президентов Украины и РФ.

Эстония согласилась отправить в Украину роту миротворцев

Эстония готова направить в Украину военный миротворческий контингент в составе одной роты в рамках "коалиции желающих". Об этом заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал, передает ERR, пишет УНН.

Детали

В то же время премьер подчеркнул, что обсуждать детали возможной миссии пока преждевременно.

Сейчас мы на этапе подготовки к встрече президентов Украины и России. Если она состоится, то теоретически за ней может последовать трехсторонняя встреча. Только тогда этот процесс может быть запущен

- отметил он.

По словам политика, только после встречи можно будет обсуждать, "как обеспечить безопасность, какими должны быть гарантии, какой вклад сделают США и Европа". "Тогда мы поймем, какой будет эта военная операция, кто и какой вклад в нее внесет и какие у нее перспективы", – добавил Михал.

Напомним

Великобритания планирует отправить сотни военных инструкторов и инженеров в Украину в течение первой недели после перемирия. Это поможет восстановить ВСУ и патрулировать небо для предотвращения нарушений прекращения огня.

Ольга Розгон

