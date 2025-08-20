Эстония согласилась отправить в Украину роту миротворцев
Киев • УНН
Эстония готова направить в Украину роту миротворцев в составе «коалиции желающих». Детали миссии будут обсуждаться после встречи президентов Украины и РФ.
Эстония готова направить в Украину военный миротворческий контингент в составе одной роты в рамках "коалиции желающих". Об этом заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал, передает ERR, пишет УНН.
Детали
В то же время премьер подчеркнул, что обсуждать детали возможной миссии пока преждевременно.
Сейчас мы на этапе подготовки к встрече президентов Украины и России. Если она состоится, то теоретически за ней может последовать трехсторонняя встреча. Только тогда этот процесс может быть запущен
По словам политика, только после встречи можно будет обсуждать, "как обеспечить безопасность, какими должны быть гарантии, какой вклад сделают США и Европа". "Тогда мы поймем, какой будет эта военная операция, кто и какой вклад в нее внесет и какие у нее перспективы", – добавил Михал.
Напомним
Великобритания планирует отправить сотни военных инструкторов и инженеров в Украину в течение первой недели после перемирия. Это поможет восстановить ВСУ и патрулировать небо для предотвращения нарушений прекращения огня.