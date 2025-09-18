$41.180.06
17 сентября, 19:21 • 22193 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46 • 31242 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 26115 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Эксклюзив
17 сентября, 15:01 • 26107 просмотра
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
17 сентября, 12:33 • 30750 просмотра
США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины
17 сентября, 09:20 • 38226 просмотра
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
Эксклюзив
17 сентября, 05:30 • 41156 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27 • 40127 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50 • 112996 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 129271 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Польский министр обороны прибыл в Киев для обсуждения военного сотрудничества и поддержки

Киев • УНН

 • 326 просмотра

Вице-премьер-министр Польши Владислав Косиняк-Камыш прибыл в Киев в составе делегации. Он обсудит военное сотрудничество и дальнейшую поддержку Украины.

Польский министр обороны прибыл в Киев для обсуждения военного сотрудничества и поддержки

Вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш прибыл в Киев для обсуждения военного сотрудничества и поддержки Украины, сообщили в Министерстве национальной обороны Польши в четверг, пишет УНН.

Вице-премьер-министр Владислав Косиняк-Камыш посещает Киев в составе делегации Министерства обороны и Вооруженных сил Польши, где он обсудит со своим коллегой, среди прочих тем, военное сотрудничество, дальнейшую поддержку обороняющейся Украины и ситуацию с безопасностью в контексте российской агрессии

- сообщили в Минобороны Польши в X.

Польша не будет отправлять свои войска в Украину - министр обороны20.08.25, 20:07 • 18289 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Владислав Косиняк-Камыш
Украина
Киев
Польша