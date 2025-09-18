Польский министр обороны прибыл в Киев для обсуждения военного сотрудничества и поддержки

Вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш прибыл в Киев для обсуждения военного сотрудничества и поддержки Украины, сообщили в Министерстве национальной обороны Польши в четверг, пишет УНН.

Вице-премьер-министр Владислав Косиняк-Камыш посещает Киев в составе делегации Министерства обороны и Вооруженных сил Польши, где он обсудит со своим коллегой, среди прочих тем, военное сотрудничество, дальнейшую поддержку обороняющейся Украины и ситуацию с безопасностью в контексте российской агрессии - сообщили в Минобороны Польши в X.

