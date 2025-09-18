В Польше запускают кампанию для информирования о действиях в случае воздушных тревог и других чрезвычайных ситуаций
Киев • УНН
С 18 сентября 2025 года польский телеканал TVP Info будет транслировать программу "Безопасная Польша - спросите экспертов", где специалисты будут отвечать на вопросы о действиях во время чрезвычайных ситуаций.
С сегодняшнего дня, 18 сентября 2025 года, польский общественно-информационный телеканал TVP Info будет транслировать программу "Безопасная Польша - спросите экспертов". Эксперты Министерства национальной обороны, Министерства внутренних дел и администрации, Правительственного центра безопасности и силовых структур дадут гражданам ответы на вопросы о действиях во время воздушных тревог безопасности и других чрезвычайных ситуаций, пишет УНН со ссылкой на Министерство национальной обороны Польши.
Детали
Министерство национальной обороны, Министерство внутренних дел и администрации и Правительственный центр безопасности начинают информационную кампанию. Звук сирен тревоги, оповещения от Регионального центра безопасности и оповещения RCB Alert – это основные каналы предупреждения жителей о неминуемых угрозах. Подготовка к кризисам начинается с образования, поэтому мы удовлетворяем потребности общества
Отмечается, что Министерство национальной обороны совместно с Министерством внутренних дел и администрации, Центром правительственной безопасности и TVP запускает общенациональную информационную кампанию. Ее целью является укрепление социальной устойчивости путем образования и информирования граждан. Это ключевое дополнение к недавно опубликованному "Руководству по безопасности".
В ближайшие дни информационная графика, видеоролики и радиоролики появятся в СМИ и в Интернете. Мы призываем вас использовать материалы кампании, распространять их в социальных сетях и ознакомиться с "Руководством по безопасности"
Скачать руководство можно по ссылке.
В польском Минобороны отметили, что цель этой инициативы - подготовить общество к кризисным ситуациям.
Справка
"Руководство по безопасности" - это правительственная инициатива, направленная на подготовку граждан к разнообразным угрозам - от кибератак и дезинформации, от стихийных бедствий до военных чрезвычайных ситуаций и инфраструктурных кризисов.
Проект подчеркивает необходимость повышения социальной устойчивости и сознательного реагирования на современные вызовы. Цель состоит не только в повышении безопасности граждан, но и в укреплении сообщества, доверия и солидарности во всем обществе.
Дополнение
Вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш прибыл в Киев для обсуждения военного сотрудничества и поддержки Украины.
Вице-премьер-министр Владислав Косиняк-Камыш посещает Киев в составе делегации Министерства обороны и Вооруженных сил Польши, где он обсудит со своим коллегой, среди прочих тем, военное сотрудничество, дальнейшую поддержку обороняющейся Украины и ситуацию с безопасностью в контексте российской агрессии