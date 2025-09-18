$41.190.02
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
07:58 • 9616 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
06:08 • 9828 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 33430 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46 • 39440 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 31578 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Эксклюзив
17 сентября, 15:01 • 30575 просмотра
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
17 сентября, 12:33 • 34038 просмотра
США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины
17 сентября, 09:20 • 40305 просмотра
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
Эксклюзив
17 сентября, 05:30 • 42025 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
публикации
Эксклюзивы
В Польше запускают кампанию для информирования о действиях в случае воздушных тревог и других чрезвычайных ситуаций

Киев • УНН

 • 226 просмотра

С 18 сентября 2025 года польский телеканал TVP Info будет транслировать программу "Безопасная Польша - спросите экспертов", где специалисты будут отвечать на вопросы о действиях во время чрезвычайных ситуаций.

В Польше запускают кампанию для информирования о действиях в случае воздушных тревог и других чрезвычайных ситуаций

С сегодняшнего дня, 18 сентября 2025 года, польский общественно-информационный телеканал TVP Info будет транслировать программу "Безопасная Польша - спросите экспертов". Эксперты Министерства национальной обороны, Министерства внутренних дел и администрации, Правительственного центра безопасности и силовых структур дадут гражданам ответы на вопросы о действиях во время воздушных тревог безопасности и других чрезвычайных ситуаций, пишет УНН со ссылкой на Министерство национальной обороны Польши.

Детали

Министерство национальной обороны, Министерство внутренних дел и администрации и Правительственный центр безопасности начинают информационную кампанию. Звук сирен тревоги, оповещения от Регионального центра безопасности и оповещения RCB Alert – это основные каналы предупреждения жителей о неминуемых угрозах. Подготовка к кризисам начинается с образования, поэтому мы удовлетворяем потребности общества

- говорится в сообщении.

Отмечается, что Министерство национальной обороны совместно с Министерством внутренних дел и администрации, Центром правительственной безопасности и TVP запускает общенациональную информационную кампанию. Ее целью является укрепление социальной устойчивости путем образования и информирования граждан. Это ключевое дополнение к недавно опубликованному "Руководству по безопасности".

В ближайшие дни информационная графика, видеоролики и радиоролики появятся в СМИ и в Интернете. Мы призываем вас использовать материалы кампании, распространять их в социальных сетях и ознакомиться с "Руководством по безопасности"

- сообщили в Министерстве.

Скачать руководство можно по ссылке.

В польском Минобороны отметили, что цель этой инициативы - подготовить общество к кризисным ситуациям.

Справка

"Руководство по безопасности" - это правительственная инициатива, направленная на подготовку граждан к разнообразным угрозам - от кибератак и дезинформации, от стихийных бедствий до военных чрезвычайных ситуаций и инфраструктурных кризисов.

Проект подчеркивает необходимость повышения социальной устойчивости и сознательного реагирования на современные вызовы. Цель состоит не только в повышении безопасности граждан, но и в укреплении сообщества, доверия и солидарности во всем обществе.

Дополнение

Вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш прибыл в Киев для обсуждения военного сотрудничества и поддержки Украины.

Вице-премьер-министр Владислав Косиняк-Камыш посещает Киев в составе делегации Министерства обороны и Вооруженных сил Польши, где он обсудит со своим коллегой, среди прочих тем, военное сотрудничество, дальнейшую поддержку обороняющейся Украины и ситуацию с безопасностью в контексте российской агрессии

- сообщили в Минобороны Польши в X.

Павел Зинченко

Новости Мира
Владислав Косиняк-Камыш
Украина
Киев
Польша