Навроцький заявив про готовність розмістити ядерну зброю в Польщі

Ексклюзив
15:01 • 426 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
12:33 • 8780 перегляди
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
09:20 • 24921 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
09:16 • 28226 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
17 вересня, 05:30 • 33985 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 35587 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 96317 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 114386 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 53170 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 62158 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Понад 300 компаній в Україні отримали мільярдну виручку попри санкції РНБОPhoto17 вересня, 06:46 • 20617 перегляди
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептівPhoto17 вересня, 08:16 • 43503 перегляди
Батько вбитої у США Ірини Заруцької виїхав за кордон, інформація про те, що його не випускали, є неправдивою - Демченко10:56 • 11086 перегляди
Король Чарльз може вплинути на позицію Трампа щодо України - Politico 11:08 • 16738 перегляди
Кубок України з футболу: розклад матчів 1/16 фіналу12:21 • 10334 перегляди
Кубок України з футболу: розклад матчів 1/16 фіналу12:21 • 10372 перегляди
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептівPhoto17 вересня, 08:16 • 43553 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати16 вересня, 16:50 • 96321 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 114388 перегляди
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині16 вересня, 12:55 • 62579 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Чарльз ІІІ
Урсула фон дер Ляєн
Марко Рубіо
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Державний кордон України
Велика Британія
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 36907 перегляди
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo16 вересня, 12:26 • 42400 перегляди
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 71760 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 69150 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 73442 перегляди
Мі-8
ChatGPT
Безпілотний літальний апарат
Шахед-136
Falcon 9

Навроцький заявив про готовність розмістити ядерну зброю в Польщі

Київ • УНН

 • 102 перегляди

Президент Польщі Кароль Навроцький висловив підтримку розміщенню ядерних спроможностей у своїй країні, розраховуючи на Францію. Він наголосив, що Польща має бути долучена до програми з розміщення ядерної зброї.

Навроцький заявив про готовність розмістити ядерну зброю в Польщі

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що підтримує розміщення ядерних спроможностей у своїй країні та розраховує у цьому на Францію. Про це він заявив у інтерв'ю LCI, пише УНН.

Деталі

Відповідаючи на запитання ведучого, чи сподівається він, що французька ядерна зброя буде розміщена в Польщі, Навроцький сказав, що Польща має бути долучена до програми з розміщення ядерної зброї.

Як президент Республіки Польща, я вважаю, що Польща повинна брати участь у ядерному розподілі. Вона повинна мати власні ядерні, енергетичні, цивільні та військові потужності. Партнерство між Польщею та Францією саме на цьому і базується

- сказав польський президент.

Він наголосив, що як президент країни хоче зробити все, що забезпечить Польщі гарантії безпеки. 

На запитання журналіста про потенційно ядерний характер загрози Кароль Навроцький визнав, що ідея Польщі як ядерної держави далека від реальності. Однак він оголосив себе кандидатом на "ядерний обмін".

Партнерство між Польщею і Францією полягає саме в цьому. І це стане можливим завдяки Нансійському договору, який я матиму приємність підписати як президент Республіки Польща

- пояснив він.

Нагадаємо

Новий президент Польщі Кароль Навроцький закликав НАТО посилити зусилля, щоб бути готовими до війни, та висловив упевненість, що атака російських дронів на Польщу 10 вересня була керована з москви. Він підтримав заклик Дональда Трампа до країн НАТО припинити імпорт російської нафти.

Ольга Розгон

