Навроцький заявив про готовність розмістити ядерну зброю в Польщі

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що підтримує розміщення ядерних спроможностей у своїй країні та розраховує у цьому на Францію. Про це він заявив у інтерв’ю LCI, пише УНН.

Деталі

Відповідаючи на запитання ведучого, чи сподівається він, що французька ядерна зброя буде розміщена в Польщі, Навроцький сказав, що Польща має бути долучена до програми з розміщення ядерної зброї.

Як президент Республіки Польща, я вважаю, що Польща повинна брати участь у ядерному розподілі. Вона повинна мати власні ядерні, енергетичні, цивільні та військові потужності. Партнерство між Польщею та Францією саме на цьому і базується - сказав польський президент.

Він наголосив, що як президент країни хоче зробити все, що забезпечить Польщі гарантії безпеки.

На запитання журналіста про потенційно ядерний характер загрози Кароль Навроцький визнав, що ідея Польщі як ядерної держави далека від реальності. Однак він оголосив себе кандидатом на "ядерний обмін".

Партнерство між Польщею і Францією полягає саме в цьому. І це стане можливим завдяки Нансійському договору, який я матиму приємність підписати як президент Республіки Польща - пояснив він.

Нагадаємо

Новий президент Польщі Кароль Навроцький закликав НАТО посилити зусилля, щоб бути готовими до війни, та висловив упевненість, що атака російських дронів на Польщу 10 вересня була керована з москви. Він підтримав заклик Дональда Трампа до країн НАТО припинити імпорт російської нафти.