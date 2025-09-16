Потрібно зробити все, щоб бути готовими до війни - Навроцький
Київ • УНН
Новий президент Польщі Кароль Навроцький закликав НАТО посилити зусилля, щоб бути готовими до війни, та висловив упевненість, що атака російських дронів на Польщу 10 вересня була керована з москви. Він підтримав заклик Дональда Трампа до країн НАТО припинити імпорт російської нафти.
Новий президент Польщі Кароль Навроцький закликав НАТО посилити свої зусилля, аби "бути готовим до війни". Про це повідомляє Nordot, пише УНН.
Ми повинні зробити все, щоб бути готовими до війни. Бо тільки це дасть нам мир
Навроцький зазначив, що не має жодних сумнівів, що атака російських дронів на Польщу 10 вересня "була керована безпосередньо з Москви".
Він висловив упевненість, що атака була "безпосередньо керована з москви" та стала демонстрацією можливостей президента росії володимира путіна. Хоча було збито лише три або чотири безпілотники, президент наголосив, що задоволений тим, що жоден польський солдат чи цивільний не загинув.
Також Навроцький підтримав заклик президента США Дональда Трампа до країн НАТО припинити імпорт російської нафти, попередивши, що продовження торгівлі тільки заохочує москву до подальшої агресії. Цей заклик, зокрема, стосується Угорщини, Словаччини та Франції, яка імпортує російську нафту з Індії.
Президент Польщі наголосив, що лише санкції та Трамп можуть змусити путіна припинити війну та зберегти територіальну цілісність України. Він додав, що "Європа повинна його у цьому підтримати".
Нагадаємо
У ніч на 10 вересня російські ударні безпілотники перетнули повітряний простір Польщі. Це сталося під час масованої повітряної атаки на Україну. У селищі Вирики Люблінського воєводства російський безпілотник врізався в житловий будинок, пошкодивши дах та автомобіль. Через це зачинений аеропорт в Жешуві, також закрили повітряний простір над аеропортом Люблін.
Голова уряду країни Дональд Туск підтвердив інформацію про відкриття вогню по об'єктах, що порушили повітряний простір країни та скликав екстрене засідання уряду через порушення повітряного простору російськими БПЛА.
Також 15 вересня над урядовими будівлями та палацом Бельведер у Польщі виявили безпілотник. Служба державної охорони його нейтралізувала, затримали двох громадян білорусі.