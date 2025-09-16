Потрібно зробити все, щоб бути готовими до війни - Навроцький

Новий президент Польщі Кароль Навроцький закликав НАТО посилити зусилля, щоб бути готовими до війни, та висловив упевненість, що атака російських дронів на Польщу 10 вересня була керована з москви. Він підтримав заклик Дональда Трампа до країн НАТО припинити імпорт російської нафти.