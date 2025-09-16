$41.280.03
15 вересня, 17:38 • 37823 перегляди
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
15 вересня, 15:43 • 50200 перегляди
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
Ексклюзив
15 вересня, 14:18 • 35930 перегляди
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
Ексклюзив
15 вересня, 12:27 • 40086 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ексклюзив
15 вересня, 09:58 • 39683 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 69523 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 42120 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 34503 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 37769 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 61076 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Потрібно зробити все, щоб бути готовими до війни - Навроцький

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Новий президент Польщі Кароль Навроцький закликав НАТО посилити зусилля, щоб бути готовими до війни, та висловив упевненість, що атака російських дронів на Польщу 10 вересня була керована з москви. Він підтримав заклик Дональда Трампа до країн НАТО припинити імпорт російської нафти.

Потрібно зробити все, щоб бути готовими до війни - Навроцький

Новий президент Польщі Кароль Навроцький закликав НАТО посилити свої зусилля, аби "бути готовим до війни". Про це повідомляє Nordot, пише УНН.

Ми повинні зробити все, щоб бути готовими до війни. Бо тільки це дасть нам мир

- зазначив він.

Навроцький зазначив, що не має жодних сумнівів, що атака російських дронів на Польщу 10 вересня "була керована безпосередньо з Москви".

Він висловив упевненість, що атака була "безпосередньо керована з москви" та стала демонстрацією можливостей президента росії володимира путіна. Хоча було збито лише три або чотири безпілотники, президент наголосив, що задоволений тим, що жоден польський солдат чи цивільний не загинув.

Також Навроцький підтримав заклик президента США Дональда Трампа до країн НАТО припинити імпорт російської нафти, попередивши, що продовження торгівлі тільки заохочує москву до подальшої агресії. Цей заклик, зокрема, стосується Угорщини, Словаччини та Франції, яка імпортує російську нафту з Індії.

Президент Польщі наголосив, що лише санкції та Трамп можуть змусити путіна припинити війну та зберегти територіальну цілісність України. Він додав, що "Європа повинна його у цьому підтримати".

Нагадаємо

У ніч на 10 вересня російські ударні безпілотники перетнули повітряний простір Польщі. Це сталося під час масованої повітряної атаки на Україну. У селищі Вирики Люблінського воєводства російський безпілотник врізався в житловий будинок, пошкодивши дах та автомобіль. Через це зачинений аеропорт в Жешуві, також закрили повітряний простір над аеропортом Люблін.

Голова уряду країни Дональд Туск підтвердив інформацію про відкриття вогню по об'єктах, що порушили повітряний простір країни та скликав екстрене засідання уряду через порушення повітряного простору російськими БПЛА.

Також 15 вересня над урядовими будівлями та палацом Бельведер у Польщі виявили безпілотник. Служба державної охорони його нейтралізувала, затримали двох громадян білорусі.

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Кароль Навроцький
НАТО
Дональд Трамп
Індія
Франція
Європа
Словаччина
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Україна
Польща