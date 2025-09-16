$41.280.03
Нужно сделать все, чтобы быть готовыми к войне - Навроцкий

Киев • УНН

 • 1328 просмотра

Новый президент Польши Кароль Навроцкий призвал НАТО усилить усилия, чтобы быть готовыми к войне, и выразил уверенность, что атака российских дронов на Польшу 10 сентября была управляема из москвы. Он поддержал призыв Дональда Трампа к странам НАТО прекратить импорт российской нефти.

Нужно сделать все, чтобы быть готовыми к войне - Навроцкий

Новый президент Польши Кароль Навроцкий призвал НАТО усилить свои усилия, чтобы "быть готовым к войне". Об этом сообщает Nordot, пишет УНН.

Мы должны сделать все, чтобы быть готовыми к войне. Потому что только это даст нам мир

- отметил он.

Навроцкий отметил, что не имеет никаких сомнений, что атака российских дронов на Польшу 10 сентября "была управляема непосредственно из Москвы".

Он выразил уверенность, что атака была "непосредственно управляема из москвы" и стала демонстрацией возможностей президента россии владимира путина. Хотя было сбито только три или четыре беспилотника, президент подчеркнул, что доволен тем, что ни один польский солдат или гражданский не погиб.

Также Навроцкий поддержал призыв президента США Дональда Трампа к странам НАТО прекратить импорт российской нефти, предупредив, что продолжение торговли только поощряет москву к дальнейшей агрессии. Этот призыв, в частности, касается Венгрии, Словакии и Франции, которая импортирует российскую нефть из Индии.

Президент Польши подчеркнул, что только санкции и Трамп могут заставить путина прекратить войну и сохранить территориальную целостность Украины. Он добавил, что "Европа должна его в этом поддержать".

Напомним

В ночь на 10 сентября российские ударные беспилотники пересекли воздушное пространство Польши. Это произошло во время массированной воздушной атаки на Украину. В поселке Вырыки Люблинского воеводства российский беспилотник врезался в жилой дом, повредив крышу и автомобиль. Из-за этого закрыт аэропорт в Жешуве, также закрыли воздушное пространство над аэропортом Люблин.

Глава правительства страны Дональд Туск подтвердил информацию об открытии огня по объектам, нарушившим воздушное пространство страны, и созвал экстренное заседание правительства из-за нарушения воздушного пространства российскими БПЛА.

Также 15 сентября над правительственными зданиями и дворцом Бельведер в Польше обнаружили беспилотник. Служба государственной охраны его нейтрализовала, задержали двух граждан беларуси.

Ольга Розгон

