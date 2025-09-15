$41.280.03
17:38 • 10496 перегляди
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
15:43 • 14344 перегляди
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
Ексклюзив
14:18 • 17576 перегляди
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
Ексклюзив
15 вересня, 12:27 • 22311 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ексклюзив
15 вересня, 09:58 • 25775 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 56544 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 36417 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 32569 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 36216 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 58465 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Над урядовими будівлями Польщі збили дрон, затримали двох громадян білорусі - Туск

Київ • УНН

 • 418 перегляди

Над урядовими будівлями та палацом Бельведер у Польщі виявили безпілотник. Служба державної охорони його нейтралізувала, затримали двох громадян білорусі.

Над урядовими будівлями Польщі збили дрон, затримали двох громадян білорусі - Туск

Над урядовими будівлями та палацом Бельведер було виявлено безпілотник, який оперативно нейтралізувала Служба державної охорони. Двоє громадян білорусі затримані, поліція розслідує інцидент. Про це повідомив премʼєр Польщі Дональд Туск, передає УНН.

Служба державної охорони нещодавно нейтралізувала безпілотник, що діяв над урядовими будівлями (вулиця Паркова) та палацом Бельведер. Двоє громадян білорусі було затримано. Поліція розслідує обставини інциденту 

- написав Туск у своєму Х.

Нагадаємо

У ніч на 10 вересня російські ударні безпілотники перетнули повітряний простір Польщі. Це сталося під час масованої повітряної атаки на Україну. У селищі Вирики Люблінського воєводства російський безпілотник врізався в житловий будинок, пошкодивши дах та автомобіль. Через це зачинений аеропорт в Жешуві, також закрили повітряний простір над аеропортом Люблін.

Голова уряду країни Дональд Туск підтвердив інформацію про відкриття вогню по об'єктах, що порушили повітряний простір країни та скликав екстрене засідання уряду через порушення повітряного простору російськими БПЛА.

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Білорусь
Дональд Туск
Польща