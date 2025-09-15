Над урядовими будівлями Польщі збили дрон, затримали двох громадян білорусі - Туск
Київ • УНН
Над урядовими будівлями та палацом Бельведер було виявлено безпілотник, який оперативно нейтралізувала Служба державної охорони. Двоє громадян білорусі затримані, поліція розслідує інцидент. Про це повідомив премʼєр Польщі Дональд Туск, передає УНН.
Нагадаємо
У ніч на 10 вересня російські ударні безпілотники перетнули повітряний простір Польщі. Це сталося під час масованої повітряної атаки на Україну. У селищі Вирики Люблінського воєводства російський безпілотник врізався в житловий будинок, пошкодивши дах та автомобіль. Через це зачинений аеропорт в Жешуві, також закрили повітряний простір над аеропортом Люблін.
Голова уряду країни Дональд Туск підтвердив інформацію про відкриття вогню по об'єктах, що порушили повітряний простір країни та скликав екстрене засідання уряду через порушення повітряного простору російськими БПЛА.